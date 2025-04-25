"الممر" يتصدر تريند جوجل في ذكرى تحرير سيناء.. وذاكرة السينما تستدعي بطولات الجيش المصري

القاهرة - محمد ابراهيم -

مع احتفال المصريين اليوم بذكرى تحرير سيناء، عاد فيلم "الممر" ليتصدر قوائم البحث على جوجل، في تذكير حي ببطولات الجيش المصري وتضحياته التي خلدتها الشاشة الكبيرة في عدد من أبرز الأفلام الوطنية.

"الممر".. ملحمة ما بعد النكسة

الفيلم الذي عرض عام 2019، من إخراج شريف عرفة وبطولة أحمد عز وأحمد رزق وهند صبري، سلط الضوء على بطولات الجيش المصري خلال حرب الاستنزاف، عقب نكسة 1967، مجسدًا عملية نوعية داخل عمق سيناء.

ذاكرة الوطن على الشاشة

وبمناسبة هذه الذكرى، يسترجع محبو السينما الوطنية عددًا من أبرز الأعمال التي وثّقت تضحيات الجيش، أبرزها فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي" (1974) للنجم محمود ياسين، والذي تناول مباشرةً ملحمة أكتوبر.

كذلك يبرز فيلم "الطريق إلى إيلات" (1993) الذي روى واحدة من أجرأ العمليات المصرية ضد الاحتلال الإسرائيلي قبل حرب أكتوبر، بينما قدّم فيلم "العمر لحظة" (1978) لمحة إنسانية عن تأثير الحرب من خلال شخصية صحفية عاشرت الجنود على الجبهة.