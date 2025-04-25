"فستانك الأبيض" لـ حسين الجسمي تحصد مليون مشاهدة وتحافظ على صدارة تريند يوتيوب

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أحمد جودة - القاهرة - تصدرت أغنية "فستانك الأبيض" للفنان حسين الجسمي تريند جميع مواقع التواصل الإجتماعي وتريند "يوتيوب" وذلك بعد طرحها رسميًا أمس عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وتعد أغنية "فستانك الأبيض" هي إهداء من هشام جمال إلى ليلي زاهر احتفالًا بزفافهم وجاءت الأغنية تحمل اسم "ليلي".

نجاح أغنية “فستانك الأبيض”

وفي سياق متصل يذكر أنه قد حققت الأغنية انتشارًا واسعًا وتحتل الآن التريند الثاني عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وقد نالت مشاهدات عالية حيث أنها حصدت المليون الأول وذلك بعد يوم فقط من طرحها، وأغنية "فستانك الأبيض" هي من كلمات أمير طعيمة وألحان هشام جمال وتوزيع مادي.



هشام جمال يكشف تفاصيل أغنية “فستانك الأبيض” ومفاجأة حسين الجسمي له

وفي سياق متصل يذكر أنه قد طرح هشام جمال الأغنية كفيديو كليب من حفل الزفاف عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير 'انستجرام" وذلك عبر صفحته الرسمية حيث نشر الفيديو وعلق عليه قائلًا: "أولا احنا بجد مش لاقيين كلام يوصف احساسنا بفرحتكم معانا وبأهلنا وأصحابنا اللي كانوا معانا في أحلى يوم في حياتنا، وفيه ناس كتير لازم نشكرهم بالاسم.. لكن أنا عايز أبدأ بأغنية (فستانك الأبيض) اللي بدأنا بيها الفرح"

من حفل زفاف ليلي زاهر وهشام جمال

: "الحقيقة اني كنت ملحن الاغنيه دي مفاجأه ل ليلى فعلا وكان المفروض الأول اني انا اللي هغنيها وافاجيء ليلى بيها في الفرح..لكن اخويا الكبير وصديقي وقبلهم الفنان العظيم حسين الجسمي عملي انا كمان مفاجاه وكلم مادي صاحبي واخويا وموزع الاغنيه من ورايا وعملولي هما مفاجأه في يوم تسجيل الاغنيه ولقيت الاغنية متسجله بصوت حسين الجسمي اللي ملوش زي واللى خلى الموضوع راح في حته تانيه عندي وعند عروستي ليلى اللي بتحبه جدا".وأضاف هشام جمال: "شكرا ليك بجد على احلى هديه لليلى وليا، شكرا للشاعر المحترف واخويا الكبير أمير طعيمة، الموزع العبقري مادي..اخويا اللي تعبته معايا جدا مهندس الصوت الشاطر وحبيبي بيشوي مجدي، واخيرا شكرا لحمايا اللذيذ والفاهم أحمد زاهر اللي اشترك معايا في الجريمه دي".





كلمات أغنية "فستانك الأبيض" لـ حسين الجسمي

خطوة ورا خطوة بنمشيها، دي اللحظة اللي أنا مستنيها والارض اللي بتمشي فوقيها مفيش قدك يا حبيبتي عليها، خطوة ورا خطوة بقربلك، جايلك عشان افرح قلبك، وعمري اللي كان قبل ماقابلك مش حسب ايامه من قبلك، فستانك الابيض اللي هياخد منك حته، وعشان اليوم ده رسمت وعملت مليون خطه، والناس والدنيا بتعزف زفة، وقالوا الشعر عن ليلى وكتبوا في سحرها دواويين، وأنا وليلى بقينا لبعض في دنيتنا سوا عايشين ".

من حفل زفاف ليلي زاهر وهشام جمال

تفاصيل حفل زفاف ليلي زاهر وهشام جمال

أقيم حفل الزفاف مساء الأربعاء في موقع أثري فريد من نوعه، عند هرم سقارة، حيث تحولت المنطقة إلى لوحة فنية تعكس عراقة الحضارة المصرية القديمة، فازدانت الأجواء بعناصر ديكورية مستوحاة من الطابع الفرعوني، وتمت إنارة الهرم باللون الأحمر ليتناغم مع الاحتفال، ما أضفى سحرًا بصريًا استثنائيًا على المناسبة.

