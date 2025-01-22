فيتش تتوقع ارتفاع إنتاج مصر من الدواجن في 2025 إلى 2.09…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 يناير 2025 08:15 مساءً - سمر السيد _ توقعت مؤسسة فيتش سولشنز ارتفاع إجمالي إنتاج مصر من الدواجن في العام الجاري 2025 بنسبة 4.5%، ليصل إلى 2.09 مليون طن، وهو أعلى مستوى منذ عام 2021. كما سيرتفع استهلاك الدواجن المحلي بنسبة 6% إلى 2.23 مليون طن، وهو أيضًا أعلى مستوى له منذ عام 2021.

وأضافت المؤسسة في تقرير حديث، أنه رغم الإنتاج المتوقع المرتفع في الفترة بين عامي 2024 و2025، سيتسع العجز المحلي من 101 ألف طن إلى 137.100 طن.

وتابعت أن نسبة الاكتفاء الذاتي المحلي فيما يتعلق بإنتاج الدواجن ستتراجع إلى 93.8%، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2017.

وترى فيتش أنه على المدى المتوسط، سيتفوق قطاع الدواجن على قطاع لحوم البقر بسبب انخفاض قاعدة تكاليف الإنتاج وإمكاناته الأكبر للنمو القائم على التصدير.