الحكومة الكويتية تقرر إتمام التعاقد مع شركة صينية لتنفيذ…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 يناير 2025 12:19 مساءً - سي إن بي سي_ وافق مجلس الوزراء الكويتي، خلال اجتماعه يوم الثلاثاء، على إتمام التعاقد المباشر مع الشركة الصينية الحكومية للبناء والمواصلات المحدودة التابعة لوزارة النقل الصينية لتنفيذ وإدارة وتشغيل ميناء مبارك الكبير بجزيرة بوبيان بكافة مراحله.

يأتي ذلك مع قرار المجلس باعتماد وقبول الترشيح المقدم من الحكومة الصينية بشأن مشروع ميناء مبارك الكبير، بناءً على مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومتا البلدين في وقت سابق للتعاون في المشروع، بحسب بيان المجلس المنشور على موقعه الإلكتروني.

وخلال الاجتماع، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الأشغال العامة نورة محمد المشعان، ووزير الخارجية عبد الله علي اليحيا، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع صلاح عتيق الماجد، ومساعد وزير الخارجية لشئون آسيا سميح جوهر حيات، بشأن آخر المستجدات المتعلقة بمذكرة التفاهم بين حكومتي الكويت والصين بشأن التعاون في مشروع الميناء والذي يتكون من ثلاث مراحل.

وبحسب البيان، أكد مجلس الوزراء أهمية هذا المشروع التنموي كون الميناء يعد مركزاً إقليمياً للنقل يساهم في تطوير منطقة الشمال كمنظومة اقتصادية وعمرانية متكاملة تعمل على تنويع وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.