محافظ الجيزة يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الشرطة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 يناير 2025 02:33 مساءً - تقدم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالتهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الشرطة متمنيا لسيادته دوام التوفيق ولمصر وشعبها الأمن والإستقرار والرخاء.

جاء ذلك فى مستهل كلمة السيد المحافظ خلال ترأسه المجلس التنفيذي للمحافظة والذى وجه خلاله التهنئة أيضا للسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الداخلية والسيد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وكافة أفراد الشرطة والعاملين بالأجهزة التابعة لها وجموع الشعب المصرى متمنيا لمصر وأهلها دوام الأمن والرخاء.

كما رحب المحافظ بأعضاء المجلس الجدد السادة محمد مرعى السكرتير العام المساعد و أيمن خليل القائم بأعمال رئيس مدينة الجيزة والمهندس محمد رزق رئيس حى الدقى واللواء صبرى عبده رئيس حى الوراق واللواء عادل برقش رئيس مدينة كرداسة.

يشهد الإجتماع التنفيذى اليوم متابعة المحافظ لإستعدادات الأجهزة المعنية بمعارض أهلا رمضان للتجهيز والإعداد لضمان تحقيق النجاح المطلوب وتحقيق رضاء المواطنين.