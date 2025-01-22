الرئيس السيسى: الشرطة فى طليعة صفوف الجبهة الداخلية للدفاع عن أمن واستقرار وطننا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 يناير 2025 02:33 مساءً - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في احتفالات عيد الشرطة، حيث قام بوضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ثم رأس الرئيس اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، وحضر الاحتفال السنوى الذي تنظمه وزارة الداخلية بهذه المناسبة،

ومنح الرئيس السيسى، الأوسمة لعدد من أسر شهداء الشرطة والأنواط لعدد من الضباط المكرمين.

وفى كلمته بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لعيد الشرطة المصرية، توجه الرئيس السيسى بأسمى كلمات التهنئة للشرطة، نساء ورجالا الذين يقفون دوما، فى طليعة صفوف الجبهة الداخلية، مدافعين عن أمن واستقرار وطننا الحبيب، ويشكلون درعا حصينا، أمام كل التهديدات والمخاطر الأمنية، التى تستهدف أرض مصر الطاهرة وشعبها الأصيل.