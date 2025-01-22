علاج الأمراض النفسية .. جهاز جديد يستخدم الموجات فوق الصوتية لتحسين المزاج

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 يناير 2025 05:56 مساءً - اكتشف العلماء في بريطانيا جهازًا واعدًا قادرًا على تغيير حياة ملايين الأشخاص حول العالم. هذا الجهاز الثوري، الذي تم تطويره بواسطة شركة Forest Neurotech، يستخدم تقنية متقدمة تعتمد على الموجات فوق الصوتية لتحفيز مناطق محددة في الدماغ، مما يساعد في علاج مجموعة واسعة من الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب والوسواس القهري.

كيف يعمل الجهاز؟

يعمل الجهاز عن طريق إرسال نبضات موجهة من الموجات فوق الصوتية إلى الدماغ، مما يؤدي إلى تغيير أنماط النشاط العصبي. هذه التغييرات يمكن أن تساعد في استعادة التوازن في الدماغ وتخفيف الأعراض المرتبطة بالاضطرابات النفسية.

فوائد الجهاز:

علاج فعال للاكتئاب والوسواس القهري: أظهرت الدراسات الأولية نتائج واعدة في استخدام هذا الجهاز لعلاج حالات الاكتئاب المقاومة للأدوية والعلاجات التقليدية.

تقنية آمنة وغير جراحية: على عكس العلاجات التقليدية، لا يتطلب هذا الجهاز إجراء جراحة، مما يجعله خيارًا أكثر أمانًا للمرضى.

تطبيقات واسعة: يمكن استخدام هذه التقنية لعلاج مجموعة واسعة من الاضطرابات النفسية، بما في ذلك الصرع واضطرابات الأكل.

التجارب السريرية:

أجرت هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) تجربة سريرية على الجهاز، حيث تم اختباره على مجموعة من المرضى الذين يعانون من إصابات في الدماغ. أظهرت النتائج الأولية أن الجهاز آمن وفعال في تغيير مزاج المرضى وتحسين حالتهم النفسية.

مستقبل علاج الأمراض النفسية:

يعد هذا التطور العلمي خطوة كبيرة نحو تطوير علاجات أكثر فعالية وأمانًا للاضطرابات النفسية. مع استمرار الأبحاث والتطوير، يمكن أن يؤدي هذا الجهاز إلى ثورة في مجال الصحة العقلية.