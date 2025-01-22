مواصلة جهود الأجهزة الأمنية فى مجال مكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 يناير 2025 05:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات، فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (المنيا - الإسكندرية) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-



مديرية أمن المنيا



- ضبط (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة مطاى) لقيامهم بسرقة محل لبيع الهواتف المحمولة وسرقة (عدد من هواتف المحمول - بعض الإكسسوارات) من داخل المحل بأسلوب "كسر القفل" وإعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليه.



مديرية أمن الإسكندرية

- ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 عاطلين) تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" متخذين من دوائر أقسام شرطة "أول ، ثان ، ثالث" المنتزه مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامية .. إعترفوا بإرتكابهم عدد (6 وقائع سرقة بذات الأسلوب) وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها فى تلك الوقائع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.