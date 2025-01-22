مانشستر سيتي يفاجئ أسرة عمر مرموش قبل الإعلان الرسمي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 يناير 2025 07:35 مساءً - جهزت إدارة نادى مانشستر سيتى الإنجليزى اليوم، الأربعاء، مفاجأة لأسرة عمر مرموش نجم الفريق المنضم حديثًا من آينتراخت فرانكفورت، قبل الإعلان الرسمي عن مهاجم المنتخب الوطنى.

عمر مرموش في مانشستر سيتي

ونجح مانشستر سيتى في ضم عمر مرموش مقابل 80 مليون يورو بعقد يمتد لمدة 5 سنوات، ويستعد النادى الإنجليزى للإعلان عن الصفقة خلال ساعات.

جولة أسرة مرموش في مان سيتي

وعلمت "صوت الأمة" أن إدارة مانشستر سيتى خصصت جولة لأسرة مرموش اليوم في ملعب الاتحاد برفقة المسئولين عن الملعب للتعرف على الاستاد ومرافقه بعدما خضع النجم المصرى لجلسة التصوير الخاصة بتقديمه لوسائل الإعلام والجماهير.

وفاجئت الإدارة أسرة عمر مرموش بعد وصولهم إلى الملعب صباح اليوم، بوجود المسئولين الذين قرروا التجول في كل مرافق الاتحاد للتعرف عليه قبل ظهور نجم السيتى الجديد لأول مرة بقميص السماوى.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة باريس سان جيرمان مساء اليوم في العاصمة الفرنسية ضمن مباريات الجولة السابعة لمرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونشرت حسابات تابعة لنادى مانشستر سيتى صباح اليوم مقطع فيديو لتجهيز عمر مرموش للظهور الأول مع مانشستر سيتى.