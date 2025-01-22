منتخب اليد يتأخر أمام أيسلندا 13-9 بالشوط الأول في الدور الرئيسي ببطولة العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 يناير 2025 10:35 مساءً - يتأخر منتخب مصر لكرة اليد أمام نظيره أيسلندا بنتيجة 13-9 بالشوط الأول فى أولى مواجهات الفراعنة بالدور الرئيسى ببطولة العالم التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وتضم مجموعة الفراعنة فى الدور الرئيسى كلا من، كرواتيا والأرجنتين وسلوفينيا وأيسلندا وكاب فيردى.

يسعى المدير الفنى الإسبانى للمنتخب خوان كارلوس باستور إلى الفوز فى مواجهة أيسلندا قبل لقاء سلوفينيا الذى سيحسم موقف الفراعنة بشكل كبير ، حيث طالب اللاعبين بخوض الدور الرئيسى بنفس الروح و الأداء الذى ظهر عليه الفراعنة فى مواجهة كرواتيا بختام الدور الأول .

ومن المقرر أن يلتقى منتخب اليد مع نظيره سلوفينيا بعد غدا الجمعة ، وأخيراً كاب فيردى يوم الأحد القادم ، بينما يتنافس أيضا فى مواجهات اليوم بخلاف مواجهة الفراعنة كلا من ،سلوفينيا مع الأرجنتين و السويد مع البرتغال و كاب فيردى مع كرواتيا و أمريكا مع اليابان و النرويج مع أسبانيا .

ونجح منتخب مصر لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور، فى تحقيق العلامة الكاملة وتصدر المجموعة بالدور الأول ببطولة العالم للرجال فى نسختها الـ 29، بعدما فاز على كرواتيا صاحبة الأرض والجمهور فى ليلة تحقيق صدارة الدور الأول بنتيجة 28-24.

وشهد الدور الأول تفوقا ملحوظا لمنتخب اليد بتحقيق العلامة الكاملة، حيث فاز فى أولى مواجهاته على الأرجنتين بنتيجة 39-25 قبل أن يهزم البحرين بنتيجة 35-24 فى مباراة شهدت تألق الحارس كريم هنداوى وأحمد هشام دودو ومحسن رمضان الذى حصل على أفضل لاعب فى المباراة.

وشهدت مباراة الأرجنتين أيضا ظهور عدد من اللاعبين بأداء باهر أمثال الحارس محمد على، ومحمد سند ويحيى خالد، فضلا عن على زين الذى حصل على لقب أفضل لاعب فى المباراة.

تأهل للدور الرئيسي أول 3 منتخبات من كل مجموعة والدور الرئيسي يتأهل له 24 منتخبًا يتم تقسيمها على 4 مجموعات، بحيث ينضم كل مجموعتين متجاورتين في مجموعة واحدة، تضم 6 منتخبات (الأولى مع الثانية – الثالثة مع الرابعة – الخامسة مع السادسة – السابعة مع الثامنة) وكل منتخب يتأهل للدور الرئيسي معه رصيده من النقاط التي حصل عليها من مواجهتيه مع المنتخبين المتأهلين من نفس المجموعة.

فى الدور الرئيسي يلعب كل منتخب ثلاث مباريات مع المنتخبات المتأهلة من المجموعة المجاورة ولا يلعب مرة أخرى مع المنتخبين المتأهلين من مجموعته.

ويتأهل مباشرة إلى دور الـ8 الأول والثاني من كل مجموعة في الدور الرئيسي، على أن يقام دور الـ8 بنظام خروج المغلوب، ثم نصف النهائي والنهائي.