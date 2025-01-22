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الرئيس السيسي: لولا الأزمات لكانت أرقام قناة السويس وصلت 13 مليار دولار

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الرئيس السيسي: لولا الأزمات لكانت أرقام قناة السويس وصلت 13 مليار دولار

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 يناير 2025 10:35 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتابع عمل قناة السويس مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، باستمرار، مردفا: "كان بيجى من قناة السويس رقم معتبر جدا، وقبل ما يحصل اللى حصل كنا 10.5 مليار دولار، ولو كان الأمور استمرت بالشكل اللى ماشية بيه كنا بنتكلم فى 12 و13 مليار دولار".

 

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته فى احتفالية الذكرى الـ73 لعيد الشرطة: "نواجه أزمات تتطلب أن نكون منتبهين، وكلنا مع بعضنا بفضل الله سبحانه وتعالى، والموضوع ده إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيوجدلنا له سبيل بالعمل والصبر والإرادة والعزيمة التى لا تلين والأخذ بالأسباب حتى نتجاوزه ويبقى تاريخ".

 

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "كلما التحدي يزيد يجب أن يزيد الأمل مباشرة، ونشعر أن الأمور تحسنت عندما نجد أن قدرة الدولة تستطيع الإنجاز".

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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