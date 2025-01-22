من أجل الرحيل عن الهلال .. نيمار يضحي مالياً

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 يناير 2025 05:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن خطوة جديدة يعتزم النجم البرازيلي، نيمار جونيور، مهاجم الهلال، اتخاذها من أجل الرحيل عن النادي السعودي.

وتشير تقارير صحفية عديدة إلى أن نيمار طلب الرحيل عن الهلال، خلال الميركاتو الشتوي الحالي، بعد أن قرر جورجي جيسوس، مدرب الهلال، عدم قيده في القائمة المحلية.

ووفقاً لصحيفة “جلوبو” البرازيلية، فإن النجم البرازيلي سيعمل على التخلي عن جزء كبير من مستحقاته المتبقية مع الهلال من أجل الحصول على موافقة إدارة الزعيم لفسخ عقده في الوقت الحالي.

وأكدت الصحيفة، أن مستحقات نيمار المتبقية في عقده مع النادي السعودي تصل إلى 65 مليون دولار.

جدير بالذكر، أن نيمار جونيور انضم لصفوف الهلال، صيف 2023، قادماً من باريس سان جيرمان، ولكنه لم يشارك سوى في عدد قليل من المباريات، قبل أن يتعرض لقطع في الرباط الصليبي أبعده عن الملاعب لأكثر من عام.

وبعد عودته من الإصابة، شارك في مباراتين ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة قبل أن يتعرض لإصابة جديدة، ويغيب مجدداً عن الملاعب.