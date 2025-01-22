الدوري الإنجليزي يحتفى بدخول محمد صلاح قائمة هدافي أبطال أوروبا التاريخيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 يناير 2025 02:33 مساءً - أبرز الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي عبر منصة "إكس" اقتحام الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ دوري أبطال أوروبا بعد تسجيله هدفًا في مرمى ليل بالمباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة السابعة من "تشامبيونزليج".

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي صورة مدون عليها الهدافين التاريخيين بعدما ارتقى محمد صلاح بهدفه أمس الى المرتبة التاسعة من قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا التاريخيين.

وتساوى محمد صلاح في عدد الأهداف مع الدولي الفرنسي السابق تييري هنري نجم أرسنال السابق ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ونجح محمد صلاح في إضافة ثالث أهدافه الأوروبية الموسم الحالي بالإضافة الى 4 تمريرات حاسمة في أبطال أوروبا ليتصدر المشهد التهديفي للريدز قاريًا الموسم الحالي.

وحقق محمد صلاح عددا من الأرقام القياسية بعد التسجيل داخل شباك ليل أمس، والتى جاءت كالتالى..

بات محمد صلاح ثالث أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في دوري أبطال أوروبا لفريق إنجليزي في ملعب واحد، بواقع 20 هدفًا في "الأنفيلد"، بعد الهولندي نيستلروي مع مانشستر يونايتد بـ 23 هدفًا في أولد ترافورد، والأرجنتيني سيرجيو أجويرو مع مانشستر سيتي بـ 23 هدفًا في الاتحاد.

تصدر محمد صلاح قائمة أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، بمختلف المسابقات هذا الموسم، بعدما ساهم بـ 39 هدفًا حيث سجل 22 هدفًا وصنع 17 في 31 مباراة.

رفع محمد صلاح رصيده إلى 51 هدفًا في مسيرته بدوري أبطال أوروبا، ليعادل رقم الفرنسي تييري هنري، صاحب المركز التاسع بقائمة الأكثر تسجيًلا للأهداف تشامبيونزليج.

وصل محمد صلاح إلى الهدف رقم 50 بقميص ليفربول بكل المسابقات الأوروبية، بواقع 44 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، 5 أهداف في الدوري الأوروبي، وهدفًا في التصفيات، وأصبح أول لاعب في تاريخ الريدز يحقق ذلك الإنجاز.



وجاءت قائمة الهدافين التاريخيين في دوري أبطال أوروبا كالتالي:



رونالدو – 141

ميسي – 129

ليفاندوفسكي – 102

كريم بنزيما – 90

راؤول جونزاليس – 71

نيستلروي – 60

شيفشينكو – 59

مولر – 55

محمد صلاح – 51

هنري – 51