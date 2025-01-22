نعرض لكم الان تفاصيل خبر كامل الوزير: ضرورة تواجد جميع عناصر لجان الفحص لتقليل زمن… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 يناير 2025 05:15 مساءً - أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على ضرورة تواجد جميع عناصر لجان الفحص لسرعة الكشف على الحاويات لتقليل زمن الإفراج الجمركي.

جاء ذلك، خلال تفقد الوزير عددا من مشروعات مينائي الإسكندرية الدخيلة، والتي يتم تنفيذها في إطار خطة إنشاء ميناء الإسكندرية الكبير، وفي ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير كافة الموانئ المصرية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

بدأت الجولة بتفقد الوزير لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، وذلك لمتابعة أعمال التشغيل اليومي بالمحطة.

كما تفقد كامل الوزير التشغيل التجريبي لمحطة شحن القطارات بالحاويات، والتي تم إنشائها وتنفيذها في إطار إستراتيجية وزارة النقل لإنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة، لربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والبرية بالمناطق الحدودية ومناطق الإنتاج، من خلال شبكة السكك الحديدية، لجعل مصر مركزا إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت ولتعزيز وتطوير النقل متعدد الوسائط, بين محطات الحاويات البحرية, ومحطات السكك الحديدية.

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تم استقبال عدد 6 رحلات ذهاب وعودة لقطار بضائع بين ميناء أكتوبر الجاف ومحطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية منذ بدء التشغيل التجريبي أول يناير، حيث تم تفريغ ( 220 ) حاوية مكافئة ممتلئ فى محطة تحيا مصر وشحن (200) حاوية مكافئة فارغ إلى ميناء أكتوبر الجاف، وذلك في ضوء قيام شركة المجموعة المصرية بتطوير البنية الفوقية لاستخدام وإدارة وتشغيل محطة شحن القطارات بالحاويات على مساحة (20) ألف متر مربع بعدد ( 4) خطوط سكة حديد، بإجمالي أطوال ( 1310) متر تم ربطها بالشبكة القومية لسكك حديد مصر مما يمكن المحطة من شحن قطار طوله ( 600) متر بمتوسط ( 50) حاوية مكافئة للرحلة الواحدة.

ويهدف ذلك، لربط محطة تحيا مصر بالموانئ الجافة والموانئ البحرية والمناطق اللوجيستية لتكون هي البوابة الشمالية للمحور اللوجيستى إسكندرية / العين السخنة مرورا بميناء 6 أكتوبر الجاف، بما يساهم في تعظيم حجم المنقول بالسكك الحديدية من ميناء الإسكندرية وتقليل الضغط على شبكة الطرق الحالية، والمساهمة في تطبيق منظومة النقل الأخضر.

ومن المخطط في الفترة الأولى من التشغيل قيام الناقل بتوفير (1- 3 ) قطارات أسبوعيا إلى أن تصل إلى عدد 3 الى 5 قطارات/ يوميا بسعة (250) حاوية مكافئة من جميع الموانئ (ميناء دمياط، ميناء 6 أكتوبر الجاف، العاشر من رمضان، ميناء بورسعيد، ميناء السخنة )، كما يتم حاليا الانتهاء من وضع تصور نهائي لمتطلبات التشغيل وخطة العمل والنموذج المالي والمعدات المطلوبة فالفترة القادمة بالتعاون مع الجانب الفرنسي مشغل المحطة CMA CGM.

كما قام الوزير بتفقد أخر مستجدات الأعمال التنفيذية لتوسعة مبنى الفحص المشترك والمقام على مساحة 320 متر مسطح، وتم تقسيم المبنى ليسمح بتواجد جميع الجهات ( الفحص والكشف والمعاينة – الجهات الرقابية -سلامه الغذاء-الصادرات والواردات وجهات أخرى مثل الحجر البيطري -حجر زراعي – دمغه وموازين – طاقه ذريه ) من خلال 14 نافذه يتم التعامل منها مع المستخلصين مباشرا منها، وأماكن انتظار داخليي تسع لأكثر من 40 فرد واماكن انتظار خارجيه لأكثر من 20 فرد، بالإضافة إلى 4 نوافد تطل مباشرا على ساحه الفحص بالمحطة، المبنى مزود بنظام الاستدعاء الآلي يسمح بتنظيم وسهوله الحركة للأفراد من بدء أعمال الفحص وحتى الانتهاء من جميع الأوراق، ومن المخطط بدأ العمل به قبل نهاية الربع الأول من العام.

وبعدها تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مشروع إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة وقد بلغت نسبة تنفيذ إنشاء الأرصفة 99.5% و أعمال تحسين التربة 40% و أعمال التكريك وجلب الرمال من البحر لصالح أعمال المرحلة الثانية لردم الرصيف 64%.

يتم إنشاء محطة حاويات عالمية بأحدث التكنولوجيا مع أكبر خط ملاحي في العالم علي رصيف بطول 1200م،(من إجمالي طول رصيف 100 البالغ 1680م) وعمق 18م، ومساحة تبلغ 840 ألف م2 تقريباً، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا سيكون الجزء الأكبر منها حاويات ترانزيت.

ويستهدف التطوير، أن يصبح ميناء الدخيلة من أهم الموانئ في حوض المتوسط لذلك النوع من التجارة الدولية، ويوفر المشروع ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما سيخدم الرصيف السفن العملاقة بطول 400 متر وحتي 24 ألف حاوية.

تم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والتحالف العالمي هاتشيسون -MSC، وذلك في اطار تنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة – الإسكندرية اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

كما تابع كامل الوزير مشروع إنشاء حواجز أمواج ميناء الإسكندرية الكبير بإجمالي أطوال للحواجز الست إلى حوالي 8275م كأطول حواجز في تاريخ الميناء.

وتفقد الوزير مواقع العمل بمشروع إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة، الذي يهدف إلى إنشاء رصيف بطول 1150 مترا وعمق 16 إلى 19 مترا وظهير خلفى 300 ألف م 2 كأول محطة لوجستية لتداول وتخزين الغلال وصناعات القيمة المضافة المرتبطة بها.

ثم توجه وزير النقل لزيارة معامل الإسكندرية التابعة للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بميناء الإسكندرية، حيث كان فى أستقبالهالدكتور خالد صوفى رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وتابع الوزير سير العمل والوقوف على أحدث التطورات والتقنيات الجديدة المستخدمة بالمعامل لحماية المستهلك من دخول السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات المصرية والعالمية للسوق المصرى، وأيضا التاكيد على أهمية الاعتماد الدولي لهذه المعامل، حيث تتمكن من إجراء عمليات الفحص والاختبار المختلفة بدقة وجودة عالية وفي أقل وقت ممكن للتأكد من مطابقة العينات والخامات والسلع والمنتجات المحلية والمستوردة للمواصفات القياسية ومعايير الصحة والسلامة.

وتضم المعامل بالإسكندرية منظومة متكاملة من المعامل المتخصصة لخدمة جميع القطاعات وكذلك دعم منظومة الجودة بالسوق المصري ومن هذه المعامل معمل الزيوت المعدنية والمنظفات والصابون ومعمل المنسوجات ومعمل التحليل الالى ومعمل الإنشاءات ومعمل البلاستيك والبحوث ومعمل الميكروبيولوجي، وهى معامل أغلبها حاصلة على شهادة ال ISO 17025 والباقي بصدد الاعتماد.