مال وأعمال

فيتش تتوقع ارتفاع إنتاج مصر من القمح 3.7% ليسجل 9.20 مليون…

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  • فيتش تتوقع ارتفاع إنتاج مصر من القمح 3.7% ليسجل 9.20 مليون… 1/10
  • فيتش تتوقع ارتفاع إنتاج مصر من القمح 3.7% ليسجل 9.20 مليون… 2/10
  • فيتش تتوقع ارتفاع إنتاج مصر من القمح 3.7% ليسجل 9.20 مليون… 3/10
  • فيتش تتوقع ارتفاع إنتاج مصر من القمح 3.7% ليسجل 9.20 مليون… 4/10
  • فيتش تتوقع ارتفاع إنتاج مصر من القمح 3.7% ليسجل 9.20 مليون… 5/10
  • فيتش تتوقع ارتفاع إنتاج مصر من القمح 3.7% ليسجل 9.20 مليون… 6/10
  • فيتش تتوقع ارتفاع إنتاج مصر من القمح 3.7% ليسجل 9.20 مليون… 7/10
  • فيتش تتوقع ارتفاع إنتاج مصر من القمح 3.7% ليسجل 9.20 مليون… 8/10
  • فيتش تتوقع ارتفاع إنتاج مصر من القمح 3.7% ليسجل 9.20 مليون… 9/10
  • فيتش تتوقع ارتفاع إنتاج مصر من القمح 3.7% ليسجل 9.20 مليون… 10/10

نعرض لكم الان تفاصيل خبر فيتش تتوقع ارتفاع إنتاج مصر من القمح 3.7% ليسجل 9.20 مليون… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 يناير 2025 07:17 مساءً - سمر السيد _ توقعت مؤسسة فيتش سولشنز ارتفاع إجمالي إنتاج مصر من القمح بنسبة 3.7% من 8.87 مليون طن في موسم العام الماضي 2023/ 2024، إلى 9.20 مليون طن في موسم العام الجاري 2024/ 2025.

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وتنبأت المؤسسة ببلوغ إجمالي استهلاك القمح المحلي نحو 20.71 مليون طن خلال العام الجاري 2024/ 2025، وهو أعلى مستوى في 8 مواسم.

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ولفتت فيتش في تقرير حديث أصدرته عن قطاع الحبوب المصري، إلى أنه بين العام 2023/ 2024 والعام 2024/ 2025، سيتقلص عجز إنتاج القمح المحلي من 11.63 مليون طن إلى 11.51 مليون طن.

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ونوهت إلى أن الحكومة المصرية بذلت جهود متضافرة خلال الشهور الماضية لتقليل حجم فاتورة استيراد القمح المحلي.

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وتوقعت وزارة الزراعة الأمريكية تراجع واردات مصر من القمح من 12.31 مليون طن، إلى 12 مليون طن في نفس الفترة الزمنية السابق ذكرها.

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كانت الهيئة العامة للسلع التموينية (GASC)، وقعت خلال شهر أكتوبر الماضي صفقة خاصة لاستيراد 3 مليون طن من القمح، على أن يتم تسليمها ما بين شهر نوفمبر 2024 وحتى أبريل 2025.

واقترحت الهيئة مخططًا لاستبدال القمح للمخابز والمطاحن المحلية، والذي سيتضمن استبدال جزء من دقيق القمح المستخدم في مخطط الخبز المحلي المدعوم، وذلك بدقيق الذرة.

وقفزت واردات القمح بنسبة 19.7% خلال الـ 10 شهور الأولى من العام الماضي إلى 3.67 مليار دولار، مقارنة بـ 3.07 مليار دولار مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2023، حسبما أفادت بيانات حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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