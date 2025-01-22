فيتش تخفض توقعاتها لإنتاج الذرة بمصر إلى 7.20 مليون طن العام…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 يناير 2025 07:17 مساءً - سمر السيد _ خفضت مؤسسة فيتش سولشنز توقعاتها الخاصة بإنتاج الذرة المصرية إلى 7.20 مليون طن في موسم العام الجاري 2024/ 2025، مقابل 7.65 مليون طن توقعاتها سابقًا، وذلك نظرًا لظروف الحرارة غير المواتية والانكماش في المحصول المزروع نتيجة ارتفاع أسعار المحاصيل المزروعة.

وأكدت المؤسسة، أن هذا الانخفاض المتوقع في الإنتاج سيؤدي إلى اتساع عجز إنتاج الذرة المحلي إلى أعلى مستوى في ثلاثة مواسم ليبلغ 8.4 مليون طن.

وأشارت إلى توقعات وزارة الزراعة الأمريكية بشأن إنتاج محصول الذرة بمصر، والتي رجحت انكماشًا في مساحته المحصودة من 950 ألف هكتار خلال العام الماضي 2023/ 2024 إلى 920 ألف هكتار في موسم العام 2024/ 2025.

يشار إلى الهيكتار يعادل 2.471 فدان.

ورفعت المؤسسة تقديراتها لمعدل الاستهلاك المحلي للذرة من 14.81 مليون طن في موسم العام الماضي 2023/ 2024 إلى 15.30 مليون طن في موسم العام الجاري 2024/ 2025.

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وبحسب بيانات سابقة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت قيمة واردات مصر من الذرة 1.44 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس الماضىين، مقابل 1.708 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي 2023، بتراجع بلغت قيمته 263 مليون و288 ألف دولار.

على الجانب الآخر، أبقت فيتش على توقعاتها لإنتاج القمح في موسم العام الجاري 2024/ 2025 دون تغيير عند 9.20 مليون طن، مما سيؤدي إلى تراجع عجز إنتاج القمح المحلي من 11.63 مليون طن في موسم العام الماضي 2023/ 2024، إلى 11.51 مليون طن في موسم العام الجاري.

ونوهت المؤسسة إلى أن الحكومة المصرية بذلت جهودا متضافرة خلال الشهور الماضية لتقليل حجم فاتورة استيراد القمح المحلي.