«آي صاغة»: أسعار الذهب المحلية تواصل الارتفاع وعيار 21 عند…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 يناير 2025 06:15 مساءً - شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بقيمة 10 جنيهات، ليسجل عيار 21 مستوى 3800 جنيه، والجنيه الذهب نحو 30 ألف و400 جنيه.

قال المهندس سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب المحلية ارتفعت بالتزامن مع صعود الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل حالة عدم اليقين السياسي، وتزايد الرهانات على المزيد من خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 10 دولارات لتسجل مستوى 2753 دولارًا.

وأضاف إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4343 جنيهًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وعيار 18 نحو 3257 جنيهًا، فيمَا بلغ عيار 14 مستوى 2520 جنيهًا.

ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنحو 25 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3765 جنيهًا، واختتم حول 3790 جنيهًا.

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في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 35 دولارًا أمس الثلاثاء، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2708 دولارات، واختتمت حول 2743 دولارًا.

وأشار المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إلى أن سعر الذهب بالبورصة العالمية يتداول بالقرب من أعلى مستوى له منذ الأول من نوفمبر، بفعل عدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية، والتي دفعت للمستثمرين للتحوط بالذهب.

وأضاف: التوقعات بخفص الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة مرتين هذا العام، عززت من الطلب على الذهب.

أدت علامات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة إلى إحياء الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يستبعد إمكانية خفض أسعار الفائدة بحلول نهاية هذا العام.