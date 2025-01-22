توقيع عقود صفقة السيتى وآينتراخت بشأن مرموش

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 يناير 2025 09:37 مساءً - أعلن الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عن حسم صفقة انتقال النجم المصري عمر مرموش من آينتراخت فرانكفورت الألماني إلى مانشستر سيتي الإنجليزي بعد توقيع العقود بين الناديين.

مرموش ينتظر الإعلان الرسمي فى مان سيتى

ويستعد عمر مرموش، البالغ من العمر 25 عامًا، للظهور لأول مرة بقميص مانشستر سيتي خلال ساعات بعدما اجتاز الكشف الطبى بنجاح.

ووفقًا لرومانو عبر حسابه على إكس، تم التوقيع على كافة الوثائق المتعلقة بالصفقة بين الناديين. وكان مرموش قد اجتاز الفحص الطبي تمهيدًا للانضمام إلى مانشستر سيتي هذا الشهر.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، سيحسم مانشستر سيتي الصفقة مقابل 80 مليون يورو، بعدما أعلن النادى أيضًا عن التعاقد مع ثنائى الدفاع عبد القادر خوسانوف وفيتور ريس.

أرقام مرموش مع آينتراخت فرانكفورت

وشارك مرموش في 26 مباراة مع فرانكفورت هذا الموسم في مختلف المسابقات ساهم خلالها بـ34 هدفا بتسجيل 20 وصناعة 14 آخرين.

وكان اليوم السابع انفرد في 3 يناير الجارى بخبر انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتى كأول وسيلة إعلامية في العالم تعلن أكبر صفقة انتقال في تاريخ الوطن العربى وقارة أفريقيا في ملاعب أوروبا.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة باريس سان جيرمان مساء اليوم في العاصمة الفرنسية ضمن مباريات الجولة السابعة لمرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.