العالم اليوم - الصفدي: تفجر الأوضاع في الضفة الغربية يشكل خطرا إقليميا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 يناير 2025 09:29 مساءً - أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن المنطقة لا يمكن أن تحقق الأمن والاستقرار دون وجود رؤية سياسية واضحة تنهي الاحتلال الإسرائيلي وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني، محذرا من أن تفجر الأوضاع في الضفة الغربية يمثل خطرا على الإقليم كله.

وفي تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" اليوم الأربعاء، على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي، شدد الصفدي على أن "الأمن لا يمكن أن يتحقق عبر الحلول الأمنية أو فرض الواقع بالقوة"، مؤكداً أن "الحل الوحيد هو من خلال عملية سياسية شاملة تنهي الاحتلال وتضمن للشعب الفلسطيني دولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس".

وقال الصفدي: "المنطقة تحتاج إلى أن تقدم فعلاً باتجاه إنهاء الحرب في غزة وفي الضفة الغربية. التحدي الآن هو ضمان ثبات وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية للشعب الفلسطيني، ثم الانتقال إلى عملية سياسية حقيقية".

وأضاف الوزير الأردني أن "الحل الوحيد لضمان الأمن لجميع الأطراف يكمن في قيام دولة فلسطينية مستقلة، تحكمها حكومة فلسطينية تتمتع بالسيادة على أراضيها، بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة. وعندها فقط يمكن أن يتحقق الأمن والسلام في المنطقة".

وفيما يخص التصعيد في الضفة الغربية، أشار الصفدي إلى أن تفجر الأوضاع في هذه المنطقة يشكل تهديداً للأمن الإقليمي بشكل عام، مشدداً على ضرورة العمل مع شركاء الأردن في المنطقة والمجتمع الدولي لمنع تصعيد الموقف.

وقال: "ما يحدث في الضفة الغربية ليس مجرد خطر على الأردن، بل هو خطر على أمن واستقرار المنطقة بأسرها".

ورداً على تصريحات المسؤولين الإسرائيليين الذين تحدثوا عن إجراءات أمنية قد تغير "مفهوم الأمن"، قال الصفدي إن "الحلول الأمنية لم تؤدِ إلى أي نتائج إيجابية في الماضي، بل زادت من التوتر والعنف".

وأشار إلى أن "الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، سيظل داعماً للشعب الفلسطيني ويعمل مع الأشقاء في العالم العربي والمجتمع الدولي من أجل تحقيق سلام عادل وشامل يلبي حقوق الفلسطينيين ويضمن الأمن والاستقرار للجميع".

وختم الصفدي حديثه بالتأكيد على أن "المملكة الأردنية الهاشمية ستستمر في جهودها من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، ولن تلتزم الصمت أمام محاولات تغيير الوضع القائم من خلال فرض أمر واقع على الشعب الفلسطيني".