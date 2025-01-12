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ريال مدريد وبرشلونة… كلاسيكو السوبر الإسباني

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يناير 2025 10:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يحتضن ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة (الجوهرة المشعة) الكلاسيكو الأشهر في العالم بين ريال مدريد وبرشلونة، اليوم الأحد، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، على لقب كأس السوبر الإسباني بكرة القدم.

وتأهل ريال مدريد إلى المباراة النهائية بفوزه في نصف النهائي على ريال مايوركا 3-0، فيما تأهل برشلونة على حساب أتلتيك بلباو 2-0.

ويأمل ريال مدريد أن يصل إلى اللقب الـ 14 في هذه المسابقةليعادل رقم برشلونة والذي يمتلك 14 لقباً في هذه المسابقة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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