ريال مدريد وبرشلونة… كلاسيكو السوبر الإسباني

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يناير 2025 10:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يحتضن ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة (الجوهرة المشعة) الكلاسيكو الأشهر في العالم بين ريال مدريد وبرشلونة، اليوم الأحد، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، على لقب كأس السوبر الإسباني بكرة القدم.

وتأهل ريال مدريد إلى المباراة النهائية بفوزه في نصف النهائي على ريال مايوركا 3-0، فيما تأهل برشلونة على حساب أتلتيك بلباو 2-0.

ويأمل ريال مدريد أن يصل إلى اللقب الـ 14 في هذه المسابقةليعادل رقم برشلونة والذي يمتلك 14 لقباً في هذه المسابقة.