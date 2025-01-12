مرور القاهرة يعلن عن تحويلات مرورية لرفع الضغوط لخط المياه بمحور محمد على فهمى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 يناير 2025 01:30 مساءً - تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، لإستكمال أعمال الإختبارات الهيدروستاتيكية ورفع الضغوط لخط المياه المار بمحور محمد على فهمى والخاص بمحطة مياه أبوعقيل، وذلك على مرحلتين.

المرحلة الأولى، وتشمل تنفيذ الغلق الكلى لمسطح كوبرى تقاطع محور محمد على فهمى مع محور عمر سليمان فى الإتجاه القادم من مناطق الواحة إتجاه مناطق المقطم، مع تحويل حركة المرور إتجاه الطريق المستحدث الموازى لمسطح الكوبرى فى الإتجاه القادم من مناطق الواحة إتجاه مناطق المقطم.

المرحلة الثانية وتتضمن تنفيذ الغلق الكلى لمسطح كوبرى تقاطع محمور محمد على فهمى مع محور عمر سليمان فى الإتجاه القادم من مناطق المقطم إتجاه محور محمد على فهمى، مع تحويل حركة المرور إتجاه الطريق المستحدث الموازى لمسطح الكوبرى فى الإتجاه القادم من مناطق المقطم إتجاه مناطق محور محمد على فهمى، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ليلاً ونهاراً إعتباراً من يوم الأحد 12 يماير الجارى، ولمدة (15 يوم).

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.