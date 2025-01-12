نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن: إيفاد 14 إمامًا وقارئًا لإحياء ليالي رمضان المبارك في الخارج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف عن إيفاد ١٤ إمامًا وقارئًا إلى عدد من الدول الأوروبية والأمريكية لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٦هـ / ٢٠٢٥م، يأتي ذلك في إطار رؤية وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، لتعزيز الدور الدعوي لمصر في الخارج وتقديم صورة مشرفة للأئمة والقراء المصريين.

وأكدت وزارة الأوقاف أن هذه الخطوة تأتي تأكيدًا للريادة المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير، الذي يؤكد قيم الإسلام الحقيقية من تسامح وسلام وتعايش، كما تؤكد دور البرامج التدريبية المكثفة التي تقدمها الوزارة للأئمة والقراء، وحرصها على تأهيلهم ليكونوا على قدر كبير من الكفاءة العلمية والدعوية، بما يليق بمكانة مصر وريادتها العالمية في هذا المجال.

وأشارت الوزارة إلى أن اختيار الموفدين تم وفق معايير دقيقة، شملت التميز العلمي والقدرة على التفاعل مع الثقافات المختلفة، لتقديم صورة مشرقة للإسلام والمسلمين في الخارج، وتستهدف الوزارة من خلال هذه الإفادات نقل رسالة الإسلام السمحة وتأكيد القيم الإنسانية المشتركة التي تجمع بين الشعوب، إذ تم إيفاد كل من:

١- مصطفى سيد مصطفى عبد الوهاب - بني سويف - إمام - مسجد الرحمة – لينبورج – ساكسونيا السفلى - ألمانيا.

٢- محمد عبد الحميد عبد الرازق حويزي - الغربية - قارئ - الجمعية الثقافية المغربية ( مسجد البر ) - شفالباخ - ألمانيا.

٣- رزق رجب عبد الموجود عبد الحافظ - بني سويف - قارئ - جمعية مسجد الأزهر - هامبورج - ألمانيا.

٤- سعيد مصطفى علي طه - الشرقية - قارئ - النادي المصري - فيينا - النمسا.

٥- عبد الله السيد إبراهيم السيد - الجيزة - قارئ - مسجد ليون الكبير - فرنسا.

٦- محمد فوزي زكي محمد - بني سويف - قارئ - مسجد المصطفى بولاية فرجينيا - أمريكا.

٧- محمد إبراهيم عبد الحميد محمد - المنيا - قارئ - مسجد التوبة – هوكستر – نورد فستفاليا - ألمانيا.

٨- خالد صلاح عبد السلام مرسي - المنيا - قارئ - مسجد السلام - أونتاريو - كندا.

٩- محمود حمدان محمد غلاب - الغربية - قارئ - مركز السلام للوسطية - ميلوز - فرنسا.

١٠- محمد السيد محمد السيد أبو السعود - الغربية - قارئ - مركز الجالية الإسلامية - دونيجال - أيرلندا.

١١- عبد الرحمن نصر أحمد نصار - بني سويف - إمام - الجمعية الإسلامية الثقافية – باراماتا - سيدني - استراليا.

١٢- حسن محمد عبد المعبود محمد - القاهرة - إمام - مسجد الهداية – شارلروا - بروكسل - بلجيكا.

١٣- بركات محمد أحمد جاد - الشرقية - قارئ - المعهد الإسلامي للتعليم - هاملتون - كندا.

١٤- إيهاب محمود يوسف الجعيدي - الإسكندرية - إمام - مركز الجزيرة الإسلامي - مونتريال - كندا.

وأكدت وزارة الأوقاف أن هذه الإفادات تؤكد التزامها الراسخ بخدمة الإسلام والمجتمع الإنساني من خلال نشر القيم السمحة وتعزيز التفاهم بين الثقافات، كما أعربت الوزارة عن رجائها للموفدين بالتوفيق والنجاح في مهمتهم، مشددة على أهمية الدور الذي يقومون به كرسُل سلام وسفراء لمصر في الخارج.

واختتمت الوزارة بيانها بالإشادة بالدور الذي تقوم به الدولة المصرية في دعم الخطاب الديني المستنير، داعية الموفدين إلى تمثيل مصر بأفضل صورة وتحقيق الأهداف النبيلة التي يحملونها في هذه المهمة المباركة.