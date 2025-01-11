العالم اليوم - حرائق كاليفورنيا.. كيف يحمي الأثرياء ممتلكاتهم؟

انتم الان تتابعون خبر حرائق كاليفورنيا.. كيف يحمي الأثرياء ممتلكاتهم؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 يناير 2025 09:25 مساءً - أثار أحد الأثرياء في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية غضبا على المواقع الاجتماعية بعدما أطلق نداء يبحث من خلاله على "رجال أطفال خاصين" لحماية ممتلكاته في "باسيفيك باليساديس".

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن كيث واسرمان، المدير التنفيذي لشركة عقارات في لوس أنجلوس قوله على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي: "هل لدى أي شخص إمكانية الوصول إلى رجال الإطفاء الخاصين لحماية منزلنا في باسيفيك باليساديس؟ نحتاج إلى التحرك بسرعة هنا. كل منازل الجيران تحترق. سندفع أي مبلغ".

وأثار المنشور، الذي جرى حذفه في وقت لاحق، ردود فعل عنيفة من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين شعروا أنه لا ينبغي منح الأثرياء اهتماما خاصا أثناء الطوارئ.

وعلق أحد المستخدمين: "لا ينبغي أن يعتمد إنقاذ منزلهم على حسابهم المصرفي".

وقالت "سي إن إن" إن مع تدمير حرائق الغابات لآلاف المنازل في لوس أنجلوس، بذل بعض السكان جهودا كبيرة، وغالبا ما تكون بتكاليف باهظة، لمحاولة حماية منازلهم من الدمار.

وأضافت: "على سبيل المثال، دفع البعض آلاف الدولارات لرش ممتلكاتهم بهلام (جل) مثبط للحرائق لوقف الضرر، بينما استثمر آخرون في صنابير إطفاء الحرائق الشخصية للمساعدة في مكافحة الحرائق بالقرب من ممتلكاتهم".

وعلى الرغم من ردود الفعل العنيفة على منشور واسرمان، فإن معظم رجال الإطفاء من القطاع الخاص لا يتم توظيفهم من قبل أفراد أثرياء، وفقا لما قاله مايك ستوتس، رجل إطفاء في سومرست بكاليفورنيا، لشبكة "CNN". وبدلا من ذلك، يعمل معظمهم مع شركات التأمين على المنازل التي تحاول إنقاذ المنازل باهظة الثمن لتجنب مدفوعات التأمين الباهظة الثمن.

ووفقا للمواد الموجودة على موقعها على الإنترنت، تقدم شركة التأمين "Chubb"، "خدمات الدفاع عن الحرائق البرية" للعملاء المؤهلين.

وتشير: "أثناء وقوع حريق غابات، تتضمن هذه الخدمات: إرسال رجال إطفاء محترفين معتمدين إلى منزلك وإزالة المواد القابلة للاشتعال من حول منزلك ورش منزلك بهلام مانع للحريق يمتص الحرارة".

وقال تيم باور، نائب الرئيس الأول في خدمة ترميم أضرار الحرائق "Allied Disaster Defense"، إنه بعد الأيام الثلاثة الأولى من الحريق في باسيفيك باليساديس، كانت لديه قائمة انتظار تضم ما لا يقل عن 200 شخص، وكلهم يسعون للحصول على خدمات الشركة. وذكر باور أن الشركة ترش العقارات بنفس مثبطات الحرائق التي تسقطها ناقلات إطفاء الحرائق الجوية.

وفي الأوقات غير الطارئة، تبلغ التكلفة حوالي 1000 دولار، ولكن في ظل ظروف حرائق الغابات الخطيرة، تفرض شركة "Bauer" رسوما قدرها 5000 دولار.

وبالنسبة للعديد من سكان حي باسيفيك باليساديس الثري، فإن هذا ثمن زهيد للمساعدة في حماية عقارات بملايين الدولارات.وقال باور إن إحدى السيدات عرضت 100 ألف دولار لنقلها إلى أعلى قائمة الانتظار.

وفي يوم الجمعة، أظهر مايكل أوينز، وهو مطور عقارات في منطقة لوس أنجلوس، أحد منازله المبنية حديثا، والتي يبلغ سعرها ما يقرب من 15 مليون دولار. إحدى مميزاته الأساسية هي أنه مبني بمواد مقاومة للحريق ومجهز بفوهة حريق شخصية.

وكشف أوينز لشبكة "ٍي إن إن" أن تكلفة فوهة الحريق الشخصية للمنزل تبلغ حوالي 100 ألف دولار، يتضمن ذلك تكلفة التركيب ورسوما لمرة واحدة قدرها 35000 دولار للشركة الخاصة بالمياه.

وأبرز أوينز أنه يأمل أن تقنع حرائق الغابات الأخيرة المزيد من الناس بإعطاء الأولوية للاستثمار في المنازل الآمنة من الحرائق.