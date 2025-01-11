وصفة سهلة وسريعة: خبز العدس الصحي واللذيذ

بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 يناير 2025 11:50 مساءً - هل تبحث عن بديل صحي ولذيذ للخبز التقليدي؟ خبز العدس هو الحل الأمثل! غني بالألياف والبروتين وقليل السعرات الحرارية، هذا الخبز المنزلي سهل التحضير ومثالي لمتبعي الحميات الغذائية.

لماذا خبز العدس؟

صحي ومغذي: مصدر ممتاز للألياف والبروتين، يساهم في الشعور بالشبع ويقوي الجهاز الهضمي.

قليل السعرات الحرارية: مناسب لإنقاص الوزن والحفاظ على الرشاقة.

سهل الهضم: نقع العدس يسهل هضمه وامتصاص العناصر الغذائية.

مرن ومتعدد الاستخدامات: يمكن تناوله مع العديد من الأطباق.

المكونات التي تحتاجينها:

كوب واحد من العدس الأصفر

2 كوب من الماء

ملعقة صغيرة من الملح

رشة كركم (اختياري)

زيت نباتي للقلي

طريقة التحضير:

نقع العدس: انقعي العدس في الماء لمدة ساعة على الأقل لتليينه وتسهيل طحنه.

طحن العدس: صفي الماء الزائد واخلطي العدس في الخلاط الكهربائي حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

إضافة التوابل: أضيفي الملح والكركم إلى العجينة واخلطي جيدًا.

الطهي: سخني مقلاة غير لاصقة، ادهنيها بالقليل من الزيت واسكبي مقدار ملعقتين كبيرتين من العجينة على شكل دائرة. اتركيها حتى تتماسك وتصبح ذهبية اللون من الأسفل ثم اقلبيها.

نصائح إضافية:

تنوعي النكهات: يمكنك إضافة توابل أخرى مثل الكمون أو الشطة حسب ذوقك.

الحشو: حشي خبز العدس بالجبنة أو الخضار أو اللحوم للحصول على وجبة أكثر تنوعًا.

التخزين: يمكن تخزين خبز العدس في الثلاجة لمدة تصل إلى 3 أيام.