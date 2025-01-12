العالم اليوم - الشرع يهنئ عون لانتخابه رئيسا للبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 يناير 2025 01:26 صباحاً - أفادت وكالة "رويترز" للأنباء بأن قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع اتصل هاتفيا بالرئيس اللبناني المنتخب حديثا جوزيف عون وهنأه على توليه الرئاسة.

وأكد الشرع لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، السبت، أن سوريا تقف على "مسافة واحدة" من اللبنانيين.

وعقد الشرع، السبت في دمشق، اجتماعا مع ميقاتي، الذي يزور سوريا لأول مرة منذ 14 عاما.

وبعد اجتماعهما في قصر الشعب، قال الشرع، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ميقاتي: "سوريا تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في لبنان".

وأضاف: "نؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات السورية اللبنانية مبنية على الاحترام المتبادل"، مبرزا "نسعى لتعزيز الأواصر الاجتماعية بين سوريا ولبنان".

وتابع: "اتفقنا على وجود لجان مختصة بشأن الحدود وملفات التهريب والقضايا الاقتصادية"، مشيرا إلى أن "أولويتنا الآن هي أمن سوريا وحصر السلاح بيد الدولة السورية".

من جهته، قال ميقاتي: "ما يجمع سوريا ولبنان من حسن الجوار هو الأساس الذي سيحكم طبيعة التعاون في المرحلة المقبلة".

وذكر أن "سوريا هي البوابة الطبيعية للبنان على العالم العربي".

كما أكد ميقاتي: "أخرج من اجتماعي مع الشرع مرتاحا لمستقبل سوريا ولمستقبل العلاقات اللبنانية السورية. لمست لدى الشرع حماسة لعودة اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلدهم".

واختتم المسؤول اللبناني حديثه قائلا: "سنتعاون مع سوريا لضبط الحدود البرية ومتابعة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين".