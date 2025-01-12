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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي خالد الغندور، أن حسام البدري المدير الفني السابق للنادي الأهلي ومنتخب مصر، يقترب من التدريب في الدوري الجزائري.

خالد الغندور: حسام البدري يقترب من الدوري الجزائري

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، إن مصدر بنادي مولودية وهران الجزائري أكد لنا، بأن النادي تواصل مع المدرب حسام البدري لتدريب الفريق.

وأضاف الغندور، أن حتى الآن لم يتم أي اتفاق رسمي، ولكن البدري رحب بفكرة العودة للتدريب في الجزائر، وفي في حال الاتفاق سيعوض رحيل إيريك شال الذي رحل لتدريب منتخب نيجيريا.