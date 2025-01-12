السيتي وتشيلسي إلى الدور الرابع

السيتي وتشيلسي إلى الدور الرابعتأهل فريق مانشستر سيتي إلى الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه على نظيره سالفورد سيتي بنتيجة (8 - صفر)، خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الدور الثالث من المسابقة.

وأنهى السيتي الشوط الأول بثلاثية نظيفة سجلها جيرمي دوكو، وديفين موباما، ونيكو أوريلي في الدقائق 8 و20 و43 على الترتيب، ثم أضاف خمسة أهداف أخرى في الشوط الثاني عن طريق جاك غريليش الذي سجل رابع أهداف فريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 49، قبل أن يعزز جيمس مكاتي النتيجة بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق (62 و72 و81)، بينما أحرز جيريمي دوكو من ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 69.

وفي باقي مواجهات الدور ذاته، تغلب تشيلسي على موريكومب بخمسة أهداف نظيفة، بينها ثنائية لكل من توسين ادارابيويو في الدقيقتين (49 و70) والبرتغالي جواو فيليكس في الدقيقتين (75 و77)، قبل أن يضيف الفرنسي كريستوفر نكونكو خامس اهداف تشيلسي في الدقيقة (50)، .

كما حقق بليموث أرغايل من الدرجة الثانية الفوز على برنتفورد بهدف دون رد، سجله مورغان وايتيكر في الدقيقة 82.

وتأهل فريق ستوك سيتي إلى الدور ذاته، بفوزه على مضيفه سندرلاند بنتيجة (2 - 1)، بعد التمديد للوقت الإضافي.

كما فاز برايتون على نوريتش سيتي بنتيجة (4 - صفر)، ونوتنغهام فوريست على لوتون تاون بهدفين نظيفين، وبورنموث على وست بروميتش البيون بخمسة أهداف مقابل هدف، وليستر سيتي على كوينز بارك رينجرز بنتيجة (6 - 2) .