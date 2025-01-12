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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور حقيقة الأخبار المتداولة عن رغبة نادي الاتحاد السكندري لضم رضا صلاح لاعب الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

خالد الغندور: الاتحاد السكندري يرغب في ضم رضا صلاح لاعب الجونة

وقال الغندور عبر برنامجه ستاد المحور: تحدثنا قبل ذلك عن اقتراب رضا صلاح لاعب الجونة من الإسماعيلي، ولكن بعد إيقاف القيد فشلت الصفقة.

وأضاف: الاتحاد السكندري اليوم تحدث مع رضا صلاح لاعب الجونة لضمه في يناير، واللاعب لديه الرغبة للانضمام لصفوف زعيم الثغر، والاتحاد سيتفاوض في الأيام المقبلة مع الجونة للاتفاق على كافة التفاصيل المالية مع النادي.