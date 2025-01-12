العالم اليوم - كولر يكشف "سر انتفاضة" الأهلي على استاد أبيدجان

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 يناير 2025 04:23 صباحاً - أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي المصري، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام استاد أبيدجان الإيفواري باللقاء الذي أقيم مساء السبت في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال إفريقيا.

وقال كولر في مؤتمر صحفي: "الفريق قدم أداء جيدا في بداية المباراة، لكن مع صعوبة الأجواء والرطوبة المرتفعة تراجع المردود البدني للاعبين، واستقبلنا هدفا، ولم نتمكن من استغلال بعض الفرص الهجومية".

وأضاف: "واجهنا بعض الصعوبات قبل المباراة تتمثل في الإصابات لعدد كبير من اللاعبين، لذلك أوجه التحية لكل لاعب على ما قدمه في المباراة من مجهود كبير ساعد على تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث".

وأوضح: "استاد أبيدجان قدم مباراة أفضل عن مباراته السابقة مع الفريق في القاهرة، لاعتياده اللعب في هذه الأجواء، ونجحوا في التفوق في الشوط الأول والتقدم في النتيجة، لكننا نجحنا في العودة خلال مجريات الشوط الثاني".

وتابع: "الأهلي احتاج لوقت طويل للدخول في أجواء المباراة، في ظل الحرارة المرتفعة وصعوبة أرضية الملعب، وبين الشوطين تحدثت مع اللاعبين عن ضرورة العمل بشكل أكثر جدية وقوة في الشوط الثاني، والوصول بشكل أكبر للمرمى والتنوع في الهجمات، والتركيز على التسديد، وهو ما ساعدنا على تسجيل ثلاثة أهداف والفوز بالمباراة".

من جانبه، أبدى إمام عاشور، الذي سجل الأهداف الثلاثة للأهلي، سعادته بفوز الفريق في المباراة.

وأشار عاشور في تصريحات للموقع الرسمي لناديه إلى صعوبة المواجهة التي شهدت غيابات كثيرة بسبب الإصابات التي واجهها الفريق مؤخرا، مشيدا بالروح التي ظهر عليها جميع اللاعبين.

وأثنى لاعب الأهلي على التواجد الجماهيري في كوت ديفوار، مشددا على أن هذه هي عادة جماهير الأهلي التي تساند الفريق في كل مكان، ولها الفضل دائما في تحفيز اللاعبين وسعيهم لتقديم كل نقطة عرق من أجل إسعادهم.