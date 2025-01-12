نصائح هامة لمرضى السكري خلال فصل الشتاء

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يناير 2025 06:56 صباحاً - كيف يؤثر الشتاء على مرضى السكري؟

مع قدوم فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، قد يواجه مرضى السكري عدة تحديات تتطلب اهتماما فائقا للحفاظ على مستويات السكر في الدم. يمكن للبرودة أن تؤثر على الدورة الدموية وتزيد من صعوبة ممارسة النشاط البدني، كما قد تؤدي إلى تغييرات في الأنسولين وكيفية استجابة الجسم له. لذلك من المهم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتك خلال هذه الأشهر الباردة.

نصائح للحفاظ على مستويات السكر في الدم

المراقبة المستمرة: قم بقياس مستوى السكر في الدم بشكل منتظم، فقد تتطلب التغيرات في الطقس تغييرات في جرعات الأدوية.

قم بقياس مستوى السكر في الدم بشكل منتظم، فقد تتطلب التغيرات في الطقس تغييرات في جرعات الأدوية. اتباع نظام غذائي مناسب: تأكد من تناول وجبات متوازنة تحتوي على جميع العناصر الغذائية الضرورية. تجنب الأطعمة العالية بالسكر والدهون.

تأكد من تناول وجبات متوازنة تحتوي على جميع العناصر الغذائية الضرورية. تجنب الأطعمة العالية بالسكر والدهون. شرب الماء الكافي: قد يقل استهلاك الماء في فصل الشتاء، لكن من المهم الحفاظ على ترطيب الجسم بصورة جيدة.

ممارسة النشاط البدني بانتظام

الشتاء قد يقلل من حافز ممارسة التمارين الرياضية، ولكن من الضروري الاستمرار بالأنشطة البدنية حتى في الطقس البارد. يمكنك اختيار الأنشطة الداخلية أو محاولة المشي في الهواء الطلق مع التأكد من ارتداء ملابس دافئة. الرياضة تعزز من حساسية الجسم للأنسولين وتساعد في الحفاظ على الوزن الصحي.

أهمية العناية بالجلد في الطقس البارد

انخفاض الرطوبة في فصل الشتاء يمكن أن يؤدي إلى جفاف الجلد وتشققه، وهو ما قد يكون خطيراً بشكل خاص لمرضى السكري بسبب بطء التئام الجروح. لذا عليك:

استخدام مرطبات قوية بعد الاستحمام للحفاظ على رطوبة الجلد.

ارتداء ملابس دافئة لكن تسمح بتهوية جيدة لتجنب التعرق الزائد.

فحص القدمين يوميا للتأكد من عدم وجود تقرحات أو جروح، وارتداء حذاء مريح ودافئ.

التخطيط لمواجهة الطوارئ

في ظل الظروف الجوية القاسية، قد يكون متنقلك للخارج صعبًا. لذا، من الجيد التأكد من توفر أدوات الفحوصات ومستوى كافٍ من الأدوية في المنزل خلال العواصف الثلجية أو الانغلاق.

ان اتباع هذه النصائح يساعد في الحفاظ على صحتك وسلامتك خلال فصل الشتاء، مثقلة بالمسؤولية، ولكن حياتك الصحية تستحق الجهد. تواصل دائما مع فريقك الطبي للحصول على النصائح والإرشادات المناسبة لك.