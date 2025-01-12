نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الاسكتلندي (23): جلاسكو رينجرز يلتقي سانت جونستون على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يناير 2025 08:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستكمل اليوم، الأحد، مباريات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الاسكتلندي بكرة القدم، حيث يلتقي جلاسكو رينجرز مع سانت جونستون الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، وأبردين مع هارتس بنفس التوقيت.
النتائج المسجلة في الجولة (23)
روس كاونتي × سيلتك 1-4
هيبرنيان × ماذرويل 3-1
سانت ميرين × دندي يونايتد 0-1
ترتيب فرق المقدمة
1- سيلتك: 59 نقطة
2- جلاسكو رينجرز: 41 نقطة
3- دندي يونايتد: 37 نقطة
4- أبردين: 34 نقطة
5- ماذرويل: 31 نقطة