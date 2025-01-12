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الدوري الاسكتلندي (23): جلاسكو رينجرز يلتقي سانت جونستون

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يناير 2025 08:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الأحد، مباريات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الاسكتلندي بكرة القدم، حيث يلتقي جلاسكو رينجرز مع سانت جونستون الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، وأبردين مع هارتس بنفس التوقيت.

النتائج المسجلة في الجولة (23)
روس كاونتي × سيلتك 1-4
هيبرنيان × ماذرويل 3-1
سانت ميرين × دندي يونايتد 0-1

ترتيب فرق المقدمة
1- سيلتك: 59 نقطة
2- جلاسكو رينجرز: 41 نقطة
3- دندي يونايتد: 37 نقطة
4- أبردين: 34 نقطة
5- ماذرويل: 31 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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