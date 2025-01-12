الدوري الاسكتلندي (23): جلاسكو رينجرز يلتقي سانت جونستون

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يناير 2025 08:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الأحد، مباريات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الاسكتلندي بكرة القدم، حيث يلتقي جلاسكو رينجرز مع سانت جونستون الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، وأبردين مع هارتس بنفس التوقيت.

النتائج المسجلة في الجولة (23)

روس كاونتي × سيلتك 1-4

هيبرنيان × ماذرويل 3-1

سانت ميرين × دندي يونايتد 0-1

ترتيب فرق المقدمة

1- سيلتك: 59 نقطة

2- جلاسكو رينجرز: 41 نقطة

3- دندي يونايتد: 37 نقطة

4- أبردين: 34 نقطة

5- ماذرويل: 31 نقطة