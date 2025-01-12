غلطة سراي التركي يزاحم الشباب السعودي على ليمينا

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يناير 2025 11:52 صباحاً - قال تقرير صحفي تركي إن فريق غلطة سراي التركي يتحرك نحو لاعب الوسط الجابوني ماريو ليمينا، نجم فريق وولفرهامبتون الإنكليزي، والذي دخل معه الشباب السعودي في مفاوضات من أجل ضمه إلى صفوفه أيضاً.

وعمل ماريو ليمينا تحت قيادة التركي فاتح تريم، مدرب الشباب، خلال فترة عمله في غلطة سراي موسم 2019-2020، عندما كان اللاعب معاراً من ساوثهامبتون.