مكياج عيون تريندي تجربية الموسم ده

موسم الشتا عموما ، بيتميز المكياج فيه باظهار اجواء الشتا من خلال الالوان الدافية والشفايف الجريئة واطلالات العيون السموكي ، وانتي مش محتاجة مكياج كتير للحصول على مظهر مكياج شكله حلو ، كل اللي هتعمليه اختاري درجات الالوان الشتوبة المفضلة ليكي ، واستخدميها على عيونك وخدودك وحتى شفايفك.
مكياج عيون تريندي للموسم ده:
1- من الاتجاهات الجديدة لمكياج العيون للموسم ده ، هو اضافة شادو نيون لخط الرموش السفلي.
2- العيون بالالوان الفاتحة زي الايشادو باللون النعناعي موضة للموسم ده ، امزجيها مع الالوان الشتوية التقليدية ، واللون ده مناسب لكل درجات البشرة.
3- الالوان الدافية زي المشمشي, البني, البرتقاني من انسب الالوان لموسم الشتا.
4- كمان اطلالة العيون الناعمة واللامعة من الستايلات التريندي لموسم الشتا زي اللون الخوخي الباستيل.
5- للموسم ده نسقي مكياج العيون الذهبي مع ايلاينج مجنح غامق ، الستايل ده هينقل اطلالة عينك الشتوية من الجرأة للنعومة.
6- العيون اللامعة بقت من اتجاهات مكياج العيون الموضة دلوقتي.
7- الالوان الدافية زي اللون الوردي الخوخي والذهبي من انسب درجات الالوان لموسم الشتا.
8- اجمعي ما بين مجموعة من الالوان الشتوية في لوك واحد زي الازرق المخضر, البرتقاني والاحمر.
9- لوك ناعم بيجمع ما بين الايلاينر البني مع لمسة لامعة.
10- لاطلالة مشرقة في موسم الشتا اختاري لون برقوقي (ارجواني) وامزجيه مع اللون الوردي الزاهي عشان تبرزي العيون.
11- اللون الازرق الملكي والعنبر مع اللون الابيض اللامع من الاطلالات الموضة للموسم ده.
12- الايلاينر البني المجنح من الحاجات الموضة لاطلالات مكياج الشتا ، استخدمي معاه لون اصفر فاتح واكتفي معاه بالماسكارا.
13- لوك تاني بمزيج من الالوان الدافية الشتوية زي البني, البرتقاني والاصفر.
14- لوك مكياج لدرجات الوان الغروب ، امزجي الالوان عشان تعملي تأثير تدريج ، وضيفي لمسة من اللمعان الاصفر بدل الذهبي.
15- استخدمي اللون الاخضر الزيتوني للموسم ده ، استخدمي اللون الاخضر الفاتح والغامق مع بعض ، وحطي اللون الشامبين في الزاوية الداخلية للعين.
16- اللون العنبر الناعم المحايد من الالوان المميزة لموسم الشتا.
17- لوك بلون ذهبي جريء مع الوان محايدة.
18- لوك مميز بيضيف سحر خاص للعيون في موسم الشتا.
19- امزجي درجات اللون الاخضر ولمسات من اللون الازرق في الزاوية الداخلية للعين للوك عصري في موسم الشتا.
20- لو ماعنديش مهارات خالص في المكياج ، اللوك ده هو اللي لازم تجربيه ، بمزج الوان ناعمة مع تأثير سموكي.
21- الالوان العميقة زي اللون الفيروزي والازرق من الاطلالات اللي متفوتيهاش في موسم الشتا.
22- لوك باللون العنابي المجنح ممتد لتحت خط الرموش بيدي عمق للعين.
23- لوك مميز لموسم الشتا بدرجات اللون البني الدافي.
24- العيون الاسود والذهبي من الاطلالات اللي مش بتبطل ابدا ، خلي مكياج عيونك عصري لموسم الشتا ده باستخدام ايشادو باللون الاسود لتحديد مساحة الجفن وابراز الجناح.
25- اعتمدي على لوك عيون حورية البحر باللون الاخضر ، اللون الاخضر الغابي تعتبر من الالوان التريندي في فصل الشتا ، ومزج اللون الدهبي الدافي معاه بيبرز العيون اكتر ويظهرهم.
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