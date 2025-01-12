مكياج عيون تريندي تجربية الموسم ده

موسم الشتا عموما ، بيتميز المكياج فيه باظهار اجواء الشتا من خلال الالوان الدافية والشفايف الجريئة واطلالات العيون السموكي ، وانتي مش محتاجة مكياج كتير للحصول على مظهر مكياج شكله حلو ، كل اللي هتعمليه اختاري درجات الالوان الشتوبة المفضلة ليكي ، واستخدميها على عيونك وخدودك وحتى شفايفك.

مكياج عيون تريندي للموسم ده:

1- من الاتجاهات الجديدة لمكياج العيون للموسم ده ، هو اضافة شادو نيون لخط الرموش السفلي.

مكياج عيون تريندي لموسم الشتا.1

2- العيون بالالوان الفاتحة زي الايشادو باللون النعناعي موضة للموسم ده ، امزجيها مع الالوان الشتوية التقليدية ، واللون ده مناسب لكل درجات البشرة.

مكياج عيون تريندي لموسم الشتا.2

3- الالوان الدافية زي المشمشي, البني, البرتقاني من انسب الالوان لموسم الشتا.

مكياج عيون تريندي لموسم الشتا.3

4- كمان اطلالة العيون الناعمة واللامعة من الستايلات التريندي لموسم الشتا زي اللون الخوخي الباستيل.

مكياج عيون تريندي لموسم الشتا.4

5- للموسم ده نسقي مكياج العيون الذهبي مع ايلاينج مجنح غامق ، الستايل ده هينقل اطلالة عينك الشتوية من الجرأة للنعومة.

مكياج عيون تريندي لموسم الشتا.5

6- العيون اللامعة بقت من اتجاهات مكياج العيون الموضة دلوقتي.

مكياج عيون تريندي لموسم الشتا.6

7- الالوان الدافية زي اللون الوردي الخوخي والذهبي من انسب درجات الالوان لموسم الشتا.

مكياج عيون تريندي لموسم الشتا.7

8- اجمعي ما بين مجموعة من الالوان الشتوية في لوك واحد زي الازرق المخضر, البرتقاني والاحمر.

مكياج عيون تريندي لموسم الشتا.8

9- لوك ناعم بيجمع ما بين الايلاينر البني مع لمسة لامعة.

مكياج عيون تريندي لموسم الشتا.9

10- لاطلالة مشرقة في موسم الشتا اختاري لون برقوقي (ارجواني) وامزجيه مع اللون الوردي الزاهي عشان تبرزي العيون.

مكياج عيون تريندي لموسم الشتا.10

11- اللون الازرق الملكي والعنبر مع اللون الابيض اللامع من الاطلالات الموضة للموسم ده.

مكياج عيون تريندي لموسم الشتا.11

12- الايلاينر البني المجنح من الحاجات الموضة لاطلالات مكياج الشتا ، استخدمي معاه لون اصفر فاتح واكتفي معاه بالماسكارا.

مكياج عيون تريندي لموسم الشتا.12

13- لوك تاني بمزيج من الالوان الدافية الشتوية زي البني, البرتقاني والاصفر.

مكياج عيون تريندي لموسم الشتا.13

14- لوك مكياج لدرجات الوان الغروب ، امزجي الالوان عشان تعملي تأثير تدريج ، وضيفي لمسة من اللمعان الاصفر بدل الذهبي.

مكياج عيون تريندي لموسم الشتا.14

15- استخدمي اللون الاخضر الزيتوني للموسم ده ، استخدمي اللون الاخضر الفاتح والغامق مع بعض ، وحطي اللون الشامبين في الزاوية الداخلية للعين.

مكياج عيون تريندي لموسم الشتا.15

16- اللون العنبر الناعم المحايد من الالوان المميزة لموسم الشتا.

مكياج عيون تريندي لموسم الشتا.16

17- لوك بلون ذهبي جريء مع الوان محايدة.

مكياج عيون تريندي لموسم الشتا.17

18- لوك مميز بيضيف سحر خاص للعيون في موسم الشتا.

مكياج عيون تريندي لموسم الشتا.18

19- امزجي درجات اللون الاخضر ولمسات من اللون الازرق في الزاوية الداخلية للعين للوك عصري في موسم الشتا.

مكياج عيون تريندي لموسم الشتا.19

20- لو ماعنديش مهارات خالص في المكياج ، اللوك ده هو اللي لازم تجربيه ، بمزج الوان ناعمة مع تأثير سموكي.

مكياج عيون تريندي لموسم الشتا.20

21- الالوان العميقة زي اللون الفيروزي والازرق من الاطلالات اللي متفوتيهاش في موسم الشتا.

مكياج عيون تريندي لموسم الشتا.21

22- لوك باللون العنابي المجنح ممتد لتحت خط الرموش بيدي عمق للعين.

مكياج عيون تريندي لموسم الشتا.22

23- لوك مميز لموسم الشتا بدرجات اللون البني الدافي.

مكياج عيون تريندي لموسم الشتا.23

24- العيون الاسود والذهبي من الاطلالات اللي مش بتبطل ابدا ، خلي مكياج عيونك عصري لموسم الشتا ده باستخدام ايشادو باللون الاسود لتحديد مساحة الجفن وابراز الجناح.

مكياج عيون تريندي لموسم الشتا.24

25- اعتمدي على لوك عيون حورية البحر باللون الاخضر ، اللون الاخضر الغابي تعتبر من الالوان التريندي في فصل الشتا ، ومزج اللون الدهبي الدافي معاه بيبرز العيون اكتر ويظهرهم.