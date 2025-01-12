انت الأن تتابع خبر الصداع المزمن.. أسبابه وأعراضه والوقاية منه والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعتبر الصداع من الأعراض الشائعة، ولكن يمكن أن يكون في بعض الأحيان مؤشرًا على وجود أورام في الدماغ، و يمكن أن يرتبط صداع الأورام بنمو سريع للورم ويظهر بأعراض محددة تختلف عن الصداع العادي
.لذا نقدم لك في هذا التقرير أعراض صداع الأورام
- يكون الألم في ذروته عند الاستيقاظ.
- يكون مؤلماً لدرجة الاستيقاظ من النوم.
- يزداد سوءاً مع مرور الوقت.
- يزداد سوءاً عند العطس أو السعال.
- يستمر لعدة أيام أو أسابيع.
- يكون مصحوب بالقيء.
أنواع الأورام التي قد تسبب الصداع:
- •الورم السحائي: أورام حميدة تظهر في الأنسجة المغلفة للحبل الشوكي، وعادةً ما تسبب صداعًا ونوبات تشنج.
- •الورم الدبقي: ينمو بسرعة ويتسبب في أعراض مثل التقيؤ والضعف العام.
- •الورم النجمي: يتكون من الخلايا النجمية في الدماغ ويصاحبه صداع وفقدان الذاكرة.
- •الورم القحفي البلعومي: يتكون بالقرب من الغدة النخامية ويسبب ضغطًا على الأعصاب.
- العلاج والوقاية: يعتمد علاج الأورام على نوع الورم وحجمه. يتضمن العلاج الجراحي، الإشعاعي والكيميائي. للوقاية، يُنصح بتجنب التدخين، حماية الجلد من الشمس، والحفاظ على وزن صحي.
- التشخيص المبكر: من المهم الكشف المبكر عن الأورام من خلال الفحوصات المنتظمة للحصول على أفضل فرص العلاج والشفاء.
- إذا كنت تعاني من صداع مستمر أو أعراض مشابهة، يُنصح باستشارة الطبيب للحصول على تشخيص دقيق.