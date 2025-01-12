انت الأن تتابع خبر الصداع المزمن.. أسبابه وأعراضه والوقاية منه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الصداع من الأعراض الشائعة، ولكن يمكن أن يكون في بعض الأحيان مؤشرًا على وجود أورام في الدماغ، و يمكن أن يرتبط صداع الأورام بنمو سريع للورم ويظهر بأعراض محددة تختلف عن الصداع العادي

.لذا نقدم لك في هذا التقرير أعراض صداع الأورام

يكون الألم في ذروته عند الاستيقاظ.

يكون مؤلماً لدرجة الاستيقاظ من النوم.

يزداد سوءاً مع مرور الوقت.

يزداد سوءاً عند العطس أو السعال.

يستمر لعدة أيام أو أسابيع.

يكون مصحوب بالقيء.

أنواع الأورام التي قد تسبب الصداع: