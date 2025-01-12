صحة

الصداع المزمن.. أسبابه وأعراضه والوقاية منه

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رياض - احمد صلاح - يعتبر الصداع من الأعراض الشائعة، ولكن يمكن أن يكون في بعض الأحيان مؤشرًا على وجود أورام في الدماغ، و يمكن أن يرتبط صداع الأورام بنمو سريع للورم ويظهر بأعراض محددة تختلف عن الصداع العادي

.لذا نقدم لك في هذا التقرير أعراض صداع الأورام

  • يكون الألم في ذروته عند الاستيقاظ.
  • يكون مؤلماً لدرجة الاستيقاظ من النوم.
  • يزداد سوءاً مع مرور الوقت.
  • يزداد سوءاً عند العطس أو السعال.
  • يستمر لعدة أيام أو أسابيع.
  • يكون مصحوب بالقيء.

أنواع الأورام التي قد تسبب الصداع:

  • •الورم السحائي: أورام حميدة تظهر في الأنسجة المغلفة للحبل الشوكي، وعادةً ما تسبب صداعًا ونوبات تشنج. 
  • •الورم الدبقي: ينمو بسرعة ويتسبب في أعراض مثل التقيؤ والضعف العام.
  • •الورم النجمي: يتكون من الخلايا النجمية في الدماغ ويصاحبه صداع وفقدان الذاكرة.
  • •الورم القحفي البلعومي: يتكون بالقرب من الغدة النخامية ويسبب ضغطًا على الأعصاب.
  • العلاج والوقاية: يعتمد علاج الأورام على نوع الورم وحجمه. يتضمن العلاج الجراحي، الإشعاعي والكيميائي. للوقاية، يُنصح بتجنب التدخين، حماية الجلد من الشمس، والحفاظ على وزن صحي.
  • التشخيص المبكر: من المهم الكشف المبكر عن الأورام من خلال الفحوصات المنتظمة للحصول على أفضل فرص العلاج والشفاء.
  • إذا كنت تعاني من صداع مستمر أو أعراض مشابهة، يُنصح باستشارة الطبيب للحصول على تشخيص دقيق.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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