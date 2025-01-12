تحديات ضيق الوقت تهدد عرض مسلسل ياسمين صبري “ضل حيطة” في رمضان

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يناير 2025 08:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تواجه ياسمين صبري وفريق عمل مسلسلها الجديد “ضل حيطة” تحديات كبيرة بسبب ضيق الوقت المتبقي قبل شهر رمضان الكريم، الذي من المقرر أن يعرض فيه المسلسل. ورغم أن التصوير بدأ مؤخراً، فقد تأخر العمل مقارنة بأعمال أخرى للعديد من النجوم الذين بدأوا التصوير في وقت أبكر.

ويُعزى تأخر تصوير المسلسل إلى انشغال ياسمين صبري بفيلمها الجديد “الأرض السوداء”، مما أثر على جدول التصوير.

ورغم هذا التحدي، يبذل فريق العمل جهوداً كبيرة لتكثيف ساعات التصوير دون التأثير على جودة المشاهد، في محاولة للحاق بالمنافسة الرمضانية المقبلة.

ويشارك في بطولة العمل الفنان اللبناني نيقولا معوض، الذي يجسد شخصية زوج ياسمين صبري في المسلسل. وتجسد ياسمين في العمل شخصية بائعة ملابس تواجه العديد من التحديات في حياتها اليومية، وتسعى لتحقيق التوازن بين حياتها المهنية والأسرية.