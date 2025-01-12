بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يناير 2025 08:56 مساءً - أقيمت، مساء اليوم، قرعة الدور ال-32 من بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي.

وحسمت العديد من الفرق تأهلها لهذا الدور لعل أبرزها ليفربول، تشيلسي، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، توتنهام وغيرها، فيما تستمر مباريات الدور الثالث حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وتُقام مباريات دور الـ32 من كأس الاتحاد في شهر فبراير/شباط المقبل، بين يومي 7 و10، على أن تُحدد مواعيد كل مباراة في وقت لاحق.

وجاءت نتيجة القرعة على النحو التالي:

– مانشستر يونايتد × ليستر سيتي.

– ليدز/ميلوول × داجنهام آند ريدبريدج.

– برايتون × تشيلسي.

– بريستون/تشارلتون × وايكومب.

– إكستر × نوتنغهام فورست.

– كوفنتري × إيبسويتش تاون.

– بلاكبيرن × وولفرهامبتون.

– مانسفيلد/ويجان × فولهام.

– برمنجهام × نيوكاسل يونايتد.

– بليموث × ليفربول.

– إيفرتون × بورنموث.

– أستون فيلا × توتنهام.

– ساوثهامبتون/سوانزي سيتي × بيرنلي.

– ليتون أورينت/ديربي × مانشستر سيتي.

– دونكاستر × كريستال بالاس.

– ستوك سيتي × كارديف.