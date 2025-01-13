العالم اليوم - غارات إسرائيلية جديدة على جنوب وشرق لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 يناير 2025 12:25 صباحاً - أفاد مراسل "دوت الخليج" أن إسرائيل شنت 4 غارات على جنوب وشرق لبنان، ليل الأحد.

وأكد مراسلنا أن الغارات الإسرائيلية استهدفت المنطقة الواقعة بين حومين الفوقا ورومين جنوبي لبنان، وأطراف بلدة جنتا في قضاء بعلبك على أطراف سلسلة جبال لبنان الشرقية. وفي السياق ذاته، رصد تحليق للمسيّرات الإسرائيلية في أجواء البقاع شرقي لبنان.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر غارات إسرائيلية جديدة على جنوب وشرق لبنان .. في رعاية الله وحفظة