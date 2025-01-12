انت الأن تتابع خبر مشروبات صحية لمرضى الكلى.. 3 مشروبات قد تغير حياتك.. هل تعرف ما هي المشروبات التي تحمي كليتيك؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد الكلى من الأعضاء الأساسية في الجسم، حيث تقوم بدور حيوي في التخلص من السموم والسوائل الزائدة ومع ذلك، يعاني بعض الأشخاص من مشاكل صحية تؤثر في وظائف الكلى، مما يستدعي اهتماماً خاصاً بنظامهم الغذائي والشراب لذلك، يوصى لمرضى الكلى بتناول مشروبات معينة تساعد في تعزيز صحتهم وتقليل الضغط على الكلى.

مشروبات مفيدة لمرضى الكلى

إلى جانب شرب الماء، توجد بعض المشروبات التي يمكن أن تساهم في الحفاظ على صحة الكلى، وفقاً لما ذكرته مؤسسة “مايو كلينك الطبية” إليك أبرز هذه المشروبات:

1. الشاي الأخضر

يُعد الشاي الأخضر من المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة، التي تساهم في حماية الكلى من التلف وتحسين وظائفها كما يحتوي الشاي الأخضر على مركبات البوليفينول التي تقلل من الإجهاد التأكسدي وتساعد في مكافحة الالتهابات.

2. ماء الليمون

إضافة الليمون إلى الماء لا تمنحه طعماً لذيذاً فقط، بل تزيد من فوائده الصحية يساعد ماء الليمون على ترطيب الجسم ويعمل كطارد طبيعي للسموم، كما يسهم في تقليل تكوّن الحصى في الكلى ويحسن من عملية الهضم.

3. عصير التوت البري