نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل حالة الطقس اليوم.. ارتفاع في درجات الحرارة وسط أجواء مشمسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفاصيل حالة الطقس اليوم: ارتفاع في درجات الحرارة وسط أجواء مشمسة.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل مثيرة حول حالة الطقس خلال الساعات المقبلة. صرّحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد، بأن البلاد شهدت خلال الأيام الماضية تساقط أمطار متفاوتة الشدة على معظم المحافظات، بما في ذلك القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. وأضافت أن هذا كان نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما تسبب في حالة من عدم الاستقرار.

وأوضحت الدكتورة منار أنه بدءًا من اليوم، يتغير الوضع مع امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى زيادة ملحوظة في سطوع أشعة الشمس. هذا المرتفع الجوي يصاحبه تأثير كتل هوائية صحراوية، ما يرفع درجات الحرارة بمقدار يتراوح بين درجتين إلى ثلاث درجات أعلى من المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام.

وتوقعت الهيئة أن تسود أجواء دافئة خلال النهار على أغلب المناطق، حيث تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى إلى 21 درجة مئوية. أما ليلًا، فتظل الأجواء باردة على معظم أنحاء الجمهورية، ما يتطلب ارتداء الملابس الثقيلة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

أما عن فرص سقوط الأمطار، فقد أشارت الهيئة إلى أنها ضعيفة للغاية ومحدودة على بعض المناطق الساحلية الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، مع تأكيد استقرار الأجواء في باقي المحافظات. وأوضحت أن الشبورة المائية الكثيفة ستظل الظاهرة الجوية الأكثر تأثيرًا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية في ساعات الصباح الباكر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في بعض المدن



القاهرة 21 12

العاصمة الإدارية 22 11

6 أكتوبر21 11

بنهــــا 20 11

دمنهور 20 12

وادي النطرون 21 11

كفر الشيخ 20 11

المنصورة 20 12

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 11

طنطا 20 11

دمياط 20 12

بورسعيد 20 13

الإسماعيلية 22 09

السويس 21 10

العريش 20 07

رفح 19 07

رأس سدر 22 11

نخل 18 02

كاترين 15 01

الطور 23 11

طابا 20 06

شرم الشيخ 24 13

الإسكندرية 21 10

العلمين 21 10

مطروح 21 09

السلوم 19 09

سيوة 20 08

رأس غارب 23 12

الغردقة 24 13

سفاجا 24 13

مرسى علم 24 14

شلاتين 25 17

حلايب 23 17

أبو رماد 25 15

رأس حدربة 24 17

الفيوم 21 08

بني سويف 21 08

المنيا 21 06

أسيوط 21 06

سوهاج 22 08

قنا 23 09

الأقصر 24 10

أسوان 24 12

الوادي الجديد 23 08

أبوسمبل 23 12

مع استقرار الأحوال الجوية وغياب الرياح المؤثرة، يوفر اليوم فرصة ممتازة للاستمتاع بأجواء مشمسة خلال النهار، بينما يُنصح بالحذر من انخفاض الحرارة ليلًا.