نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة بطلا للسوبر الإسباني بخماسية في شباك ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

توج برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني للمرة الخامسة عشر في تاريخه، بعدما حقق الفوز على غريمه التقليدي ريال مدريد في المباراة التي أقيمت بالسعودية.

نتيجة مواجهة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني

وحقق برشلونة فوزا كبيرا على نظيره ريال مدريد بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الملك عبدالله الرياضية.

افتتح ريال مدريد أولى أهداف اللقاء عن طريق مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة الخامسة من زمن الشوط الأول، من تمريرة زميله فينيسيوس جونيور.

ثم عادل الإسباني الشاب لامين يامال النتيجة لصالح برشلونة في الدقيقة 20، من صناعة ليفاندوفسكي.

وأضاف البولندي روبرت ليفاندوفسكي ثاني أهداف برشلونة من ركلة جزاء سددها على يسار البلجيكي كورتوا حارس ريال مدريد، في الدقيقة 36.

ومع الدقيقة 39، أحرز البرازيلي رافينيا ثالث أهداف الفريق الكتالوني، من صناعة الفرنسي كوندي.

وقبل نهاية الشوط الأول، وتحديدا في الدقيقة 45+9، سجل الإسباني أليكس بالدي ظهير برشلونة رابع الأهداف، من تمريرة نجم اللقاء رافينيا.

وفي الشوط الثاني، عاد البرازيلي رافينيا ليحرز ثاني أهدافه في اللقاء والخامس لبرشلونة في الدقيقة 48، من صناعة مارك كاسادو.

وقلص البرازيلي رودريجو النتيجة لصالح ريال مدريد في الدقيقة 60، من ركلة ثابتة على حدود منطقة الجزاء سددها على يسار الحارس بينيا، لتسكن الشباك.

وأشهر الحكم الإسباني جيسوس جيل مانزانو، البطاقة الحمراء في وجه البولندي فويتشيك تشيزني حارس مرمى برشلونة، في الدقيقة 56.

