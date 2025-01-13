أخبار اليمن : برشلونة بطلاً للسوبر الإسباني للمرة الـ15 في تاريخه

برشلونة بطلاً للسوبر الإسباني للمرة الـ15 في تاريخهتوّج برشلونة بطلاً لكأس السوبر الإسباني لكرة القدم للمرة الـ15 في تاريخه، بفوزه الكبير 5-2 على غريمه ريال مدريد، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب "الجوهرة المشعة" في جدة.

افتتح الفرنسي كيليان مبابي التسجيل للفريق العاصمي في الدقيقة الخامسة، لكن لامين يامال أدرك التعادل في الدقيقة 22، ثم تقدم روبرت ليفاندوفسكي لبرشلونة من ركلة جزاء في الدقيقة 36، فيما أضاف رافينيا الهدف الثالث في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، أضاف أليخاندرو بالدي الهدف الرابع لبرشلونة، قبل أن يسجل رافينيا هدف فريقه الخامس بعد أربع دقائق من انطلاق الشوط الثاني.

وأكمل برشلونة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد الحارس فويتشيك تشيزني بعد تدخل على مبابي، لينجح رودريغو في تقليص الفارق للفريق العاصمي بالهدف الثاني في الدقيقة 60.

وحصد برشلونة اللقب للمرة 15 في تاريخه، ليبتعد بلقبين عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد الذي فاز باللقب 13 مرة.

