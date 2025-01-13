نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ المهد يتفقد عددًا من المراكز الإدارية التابعة للمحافظة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تفقد محافظ محافظة المهد، الدكتور سلامة بن عيد الجهني، عددًا من المراكز الإدارية التابعة للمحافظة، وذلك ضمن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، حيث استهلها بزيارة مركز العمق، ويرافقه عدد من مسؤولي الجهات الحكومية والخدمية ذات العلاقة.

وتهدف الجولة إلى متابعة سير العمل والوقوف على المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها.

وخلال الجولة، التقى الجهني بمشايخ وأهالي المركز، ناقلًا لهم تحيات وتقدير سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، مؤكدًا حرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - على توفير أرقى الخدمات للمواطنين.

وأشاد بما تم تحقيقه من إنجازات في المراكز التابعة للمحافظة، في مختلف المجالات، مؤكدًا أهمية تلمس احتياجات المواطنين والمقيمين والاستماع إلى مطالبهم، والعمل على تلبيتها في أماكن إقامتهم