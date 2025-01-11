انت الأن تتابع خبر «هينسيكي الكرش للأبد!»..بلا ريجيم ولا حتى رياضة .. بذور الكتان رهيبة لنسف الكرش والأرداف والأجناب في أيـام فقط. جربها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشعر العديد من الأشخاص بالقلق من زيادة الوزن وتراكم الدهون في البطن، لذا فهم يبحثون غالبًا عن منتجات عبر الإنترنت أو يشاهدون إعلانات على التلفاز تعدهم بمساعدتهم على إنقاص الوزن، ولكن قد يكون من الصعب معرفة المنتجات التي تعمل بالفعل ومن أين تأتي.

فوائد بذور الكتان

بذور الكتان مفيدة حقًا في مساعدة الأشخاص على فقدان دهون البطن لأنها تساعد في تكسير الدهون بسرعة، يمكنك تناول بذور الكتان بعدة طرق ممتعة، يمكنك مزجها مع عصير الموز أو وضعها في سلطة السبانخ مع القليل من التونة، يمكنك أيضًا تناولها بمفردها عندما تكون معدتك فارغة، كل هذه الطرق يمكن أن تساعد في جعل بطنك انحف.

مشروب الشاي الأخضر وبذور الكتان

مشروب آخر يمكنك تحضيره هو الشاي الأخضر، لتحضيره امزجي بعض الزعتر والمريمية معًا واغليهما، بعد الغليان صفي الأوراق واستمتعي بالشاي كل يوم، سيساعدك هذا أيضًا على الشعور بنزول في وزنك.

مشروب الزعتر وبذور الكتان

لتحضير مشروب أخر عليك بخلط ملعقتين من إكليل الجبل مع كوب من الماء وملعقة من الزعتر، ثم تسخينه حتى الغليان، وبعد ذلك تصفيته للتخلص من البقايا وشرب السائل على معدة فارغة، ويجب القيام بذلك مرتين في اليوم لمدة أسبوعين لرؤية نتائج جيدة.

فوائد بذور الكتان للسكري والامساك