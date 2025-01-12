ماسك البيض الخطير لتفتيح ونضارة البشرة وإزالة التجاعيد من اول استعمال

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رياض - احمد صلاح - بعض النساء تتعرض لعلامات تقدم العمر وايضا يتعرضن لاسمرار البشرة وعدم نضارتها، ولكن تعد بعض الوصفات الطبيعية والمنزلية هى من أهم المكونات التي تساعد على تفتيح البشرة ونضارتها وازالة التجاعيد المبكرة، حيث تحضر من الطبيعة وليس من الكيماويات، ومن هذه المكونات البيض، حيث يحتوى البيض على فوائد صحية مفيدة لصحة البشرة ومنها البروتين، يساعد البيض على تفتيح البشرة وازالة حب الشباب ويساعد في شد البشرة، فسوف نقوم بتحضير بعض الوصفات الطبيعية باستخدام البيض للبشرة.

ماسك البيض والعسل لإزالة التجاعيد ونضارة البشرة

المكونات:

بياض بيضة واحدة.

نصف ملعقة من العسل الأبيض.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام:

نحضر بولة صغيرة و نضع بياض البيض ونخفق جيدا ثم نضيف عليه عصير الليمون ثم نضيف العسل الابيض ونستمر في التقليب حتى نحصل على قوام خليط مناسب لوضعه على البشرة.

يوزع الماسك على الوجه والرقبة باستخدام أطراف الاصابع أو فرشاة توزيع الماسكات بعيدا عن منطقة العينين والفم لانه يساعد على شد الجلد وتعد هذه المنطقتين من المناطق الحساسة بالبشرة.

يترك المزيج على البشرة لمدة من ربع ساعة إلى نصف ساعة تقريبا او حتى يجف تماماً.

نقوم بفرك الوجه بحركة دائرية للتخلص من الماسك وعمل تقشير البشرة.

بعد ذلك نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء البارد ويجفف جيداً.

لا يستخدم هذا الماسك إذا كانت البشرة من النوع الجاف.

ماسك البيض مع عصير البرتقال لتفتيح البشرة

المكونات:

بياض بيضة.

ملعقة صغيرة من عصير البرتقال.

ملعقة صغيرة من الكركم.

طريقة التحضير والاستخدام:

نقوم بخفق البيض جيدا ثم نضيف عليه الكركم وعصير البرتقال ونقلب.

يوضع الخليط على الوجه والرقبة ويترك على البشرة لمدة ١٥ دقيقة حتى يجف ولا يجب التحدث عند وضع هذا الماسك حتى لا تظهر بعض التجاعيد بالوجه.

نقوم بفرك الوجه والرقبة من الخليط بأطراف الأصابع وبحركة دائرية ثم نقوم بشطف البشرة بالماء.

نضع على البشرة كمية قليلة من الكريم المرطب المناسب لنوع البشرة حيث أنه يتسبب في نوع من الجفاف للبشرة.

تستخدم هذه الماسكات مرتين أسبوعياً للحصول على النتيجة المطلوبة وهى تفتيح ونضارة البشرة وإزالة التجاعيد.

ماسك البيض والقهوة لتفتيح البشرة

المكونات:

بيضة.

ملعقة كبيرة قهوة.

ملعقة حليب بودرة.

ملعقة صغيرة خل.

طريقة التحضير والاستخدام: