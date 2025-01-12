تصعيد قانوني في أزمة عمر متولي وعائلة شكري سرحان

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يناير 2025 01:53 مساءً - متابعة بتول ضوا

تشهد الساحة الفنية المصرية تصعيدًا جديدًا في الأزمة بين الفنان عمر متولي وعائلة الفنان الراحل شكري سرحان، حيث أعلن محسن سرحان، المتحدث الرسمي باسم العائلة، عن اتخاذ إجراءات قانونية رسمية ضد عمر متولي، وذلك على خلفية تصريحات أثارت جدلاً واسعًا واعتبرتها العائلة “إهانة” بحق الفنان الراحل.

تعود جذور الأزمة إلى تصريحات منسوبة لعمر متولي أثارت استياء وغضب عائلة شكري سرحان، واعتبروها مسيئة لتاريخ الفنان الكبير. وقد خرج محسن سرحان في تصريحات صحفية مُعلنًا عن رفض العائلة لهذه التصريحات بشكل قاطع، مؤكدًا أنهم لن يتهاونوا في الدفاع عن اسم وتاريخ شكري سرحان الفني. وأضاف أنهم لجأوا إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد عمر متولي.

تصر عائلة شكري سرحان على موقفها الرافض لتصريحات عمر متولي، وتؤكد أنها لن تتنازل عن حقها القانوني في مقاضاته.

في حين لم يصدر حتى الآن رد رسمي واضح من عمر متولي على الإجراءات القانونية التي أعلنت عنها عائلة شكري سرحان.

هذا ولم تتدخل نقابة الممثلين بشكل رسمي حتى الآن في هذه الأزمة، ولكن من المتوقع أن يكون لها دور في محاولة حل الخلاف بين الطرفين.

من المُتوقع أن تشهد الأيام القادمة تطورات جديدة في هذه القضية، حيث سيتم متابعة الإجراءات القانونية المتخذة من قبل عائلة شكري سرحان. كما يُنتظر موقف نقابة الممثلين من هذه الأزمة، وإمكانية تدخلها للصلح بين الطرفين.