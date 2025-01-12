انت الأن تتابع خبر بعد انتشاره بالأسواق.. طبيبة بيطرية تعدد فوائد لحم النعام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشورا عن لحم النعام.

وقالت نوح إن “النعامة من الطيور الضخمة والرشيقة جدا شكلها تحفة.

تعتبر النعامة طائر صحراوي من المقام الأول رغم أنها من الطيور إنما كسرت قاعدة اللحوم البيضاء.. لأن لحمها احمر يشبه لحوم البقر والجاموس.

لحم النعام يعتبر البديل الصحى للحوم الحمراء الأخرى ومن فضل الله أنها لا تحتوي علي بكتيريا إيكولاي والسالمونيلا و هي البكتيريا المسؤولة عن عديد من حالات التسمم الغذائي.

كل مالا تعرفه عن لحم النعام

لحم النعام طرى جدا وخال من الدهون و أغنى من جميع اللحوم فى القيمة الغذائية.

أهم مميزاته

* منخفضة فى نسبة الدهون لا تتجاوز %1.4 .

* منخفضة فى الكوليسترول.

* منخفضة السعرات الحرارية .

* منخفضة فى الصوديوم.

* مخفضة فى الكولاجين مما يجعلها سهلة الهضم وعشان كمان الياف اللحم بسيط

* غنية بالبروتين.

* غنية بالحديد(3.7 مجم لكل100جرام) ممايجعلها مفيدة جدا للرياضيين والأطفال

والنساء الحوامل والذين يريدون اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

* غنية بأوميجا-3و نسبة أوميجا-3 (9/8 مره أكثر من اللحم البقرى و70/80 مره أكثر من اللحوم البيضاء) مما يرفع مستوى التركيز والقدرات الذهنية للأطفال ويساعد على

مكافحة ارتفاع ضغط الدم ويقلل من مخاطر الإصابة

بأمراض القلب وحماية الجسم.

*تحتوى على مادة الكرياتين وهى تحسن من عملية الحرق ومفيدة جدا للقلب .

* يحتوي على 86 % من السعرات اليومية الموصى بها من فيتامين ب12 .

* يحتوى على 51 % من السعرات الموصى بها من السيلينيوم .

* غنية بالفيتامينات وخصوصا فيتامين ب3 ونسبة فيتامين ب3 (

وتحتوى أيضا على فيتامين أ,سى,ب1, ب5, ب6, الفوسفور ,الزنك ,الكالسيوم ,البوتاسيوم, النحاس هذه المكونات تجعل الدم جيد جدا وكذلك الجهاز العصبي .

وأضافت نوح أن لحم النعام له قيمة غذائية عالية

لأن لحم النعام منخفض تماماً في الكولسترول والدهون والسعرات وهو عالي القيمة البروتينية، حيث تحتوي البروتين وهو أيضاً عال في الحديد.

من فوائد لحم النعام أنه مناسب لمرضى القلب حيث أنه يشبه اللحوم الحمراء الحيوانية، إلا أنه منخفض في الدهون المشبعة والكولسترول. وتفيد الحمية المنخفضة في الدهون المشبعة والكولسترول مرضى القلب وهو مفيد للوقاية أيضاً من أمراض القلب.

. مفيد للرجيم

عشان لحم النعام عالي في القيمة الغذائية من البروتين عالي القيمة وأيضاً منخفض السعرات ، مقارنة بـ 214 سعرا للحم الأبقار و220 سعرا للحم الضأن. ويحتوي على 3 جرامات فقط من الدهون مقارنة بلحم الضأن الذي يحتوي على 9 جرامات دهون ولحم الأبقار الذي يحتوي على 11 جرام دهون.

مصدر جيد للحديد

لحم النعام مفيد في الحصول على الحديد والوقاية من الأنيميا، فتوفر المائة جرام من لحم النعام أكثر من ربع الاحتياجات اليومية من الحديد.

متعدد الاستخدامات في الطهي

لحم النعام يختلف تماماً عن باقي لحوم الطيور المعروفة. فهو لحم أحمر اللون يشبه لحوم الحيوانات ويمكن استخدامه بالعديد من الطرق سواء مفروماً او مطبوخاً أو مشوياً أو يمكن استخدامه في البرجر والكفتة والكباب والبفتيك. البيتي تجنبا لاي مشاكل صحية

. مفيد لتقوية الأعصاب