مانشستر سيتي يستهدف التعاقد مع تشواميني

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يناير 2025 04:58 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي مانشستر سيتي يستهدف التعاقد مع الفرنسي، أوريلين تشواميني، لاعب ريال مدريد، خلال الفترة المقبلة.

ويستهدف النادي الإنكليزي تعزيز صفوفه بأكثر من صفقة سواء خلال الميركاتو الشتوي الحالي أو حتى خلال الصيف المقبل، بعد تراجع نتائجه خلال الموسم الجاري.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن السيتي قام بتوفير الأموال للتعاقد مع الفرنسي، بناء على توصية من مدرب الفريق، بيب جوارديولا.

وأشارت الشبكة، إلى أن السيتي يبحث عن بديل للاعبه الإسباني، رودري، ويضع تشواميني كأحد خياراته لتعزيز هذا المركز.

ولكن الشبكة أكدت أن إتمام الصفقة، خلال يناير/كانون الثاني الحالي، لن يكون سهلاً، في ظل الأهمية الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب الفرنسي ضمن تشكيلة ريال مدريد.

يشار إلى أن تشواميني يعد هدفاً لنادي ليفربول، وفي حال عدم تمكن السيتي من حسم الصفقة خلال الميركاتو الشتوي، فإن المنافسة ستكون قوية بين الثنائي الإنكليزي على ضمه، الصيف المقبل