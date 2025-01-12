نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - مفاجآت مدوية خلال الأسبوع المقبل بشأن حالة الطقس.. تعرف على التفاصيل ودرجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الأحد 12 يناير 2025 وحتى الجمعة 17 يناير 2025. وتشير التوقعات إلى طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب المناطق، مع برودة شديدة ليلًا تصل لحد الصقيع في بعض المناطق. كما حذرت الهيئة من تكون شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر.

ملامح الطقس العام خلال الأسبوع

نهارًا: طقس معتدل الحرارة على معظم الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

طقس معتدل الحرارة على معظم الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. ليلًا: شديد البرودة على جميع الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

شديد البرودة على جميع الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء. شبورة مائية: كثيفة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كثيفة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. فرص الأمطار: ضعيفة وتقتصر على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع

الأحد 12 يناير 2025

المنطقة العظمى (°م) الصغرى (°م) القاهرة الكبرى 21 12 الوجه البحري 21 12 السواحل الشمالية 21 10 شمال الصعيد 21 06 جنوب الصعيد 24 11

الإثنين 13 يناير 2025

المنطقة العظمى (°م) الصغرى (°م) القاهرة الكبرى 22 12 الوجه البحري 22 12 السواحل الشمالية 21 10 شمال الصعيد 23 05 جنوب الصعيد 27 12

الثلاثاء 14 يناير 2025

المنطقة العظمى (°م) الصغرى (°م) القاهرة الكبرى 23 12 الوجه البحري 23 12 السواحل الشمالية 22 11 شمال الصعيد 24 07 جنوب الصعيد 28 12

الأربعاء 15 يناير 2025

المنطقة العظمى (°م) الصغرى (°م) القاهرة الكبرى 21 12 الوجه البحري 21 12 السواحل الشمالية 21 10 شمال الصعيد 24 07 جنوب الصعيد 29 12

الخميس 16 يناير 2025

المنطقة العظمى (°م) الصغرى (°م) القاهرة الكبرى 21 11 الوجه البحري 21 11 السواحل الشمالية 20 10 شمال الصعيد 22 06 جنوب الصعيد 28 12

الجمعة 17 يناير 2025

المنطقة العظمى (°م) الصغرى (°م) القاهرة الكبرى 20 10 الوجه البحري 20 10 السواحل الشمالية 19 09 شمال الصعيد 20 05 جنوب الصعيد 25 11

تحذيرات هيئة الأرصاد

ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية الكثيفة .

. ارتداء الملابس الثقيلة خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر لتجنب البرودة الشديدة.

متابعة تحديثات النشرة الجوية بشكل دوري للتعرف على أي تغيرات مفاجئة في الأحوال الجوية.

وسيشهد الأسبوع المقبل طقسًا مستقرًا إلى حد كبير مع برودة ملحوظة ليلًا. وستكون درجات الحرارة معتدلة نهارًا على معظم المناطق، مما يجعل الظروف الجوية مناسبة لمعظم الأنشطة اليومية. ومع ذلك، تظل الشبورة المائية والأجواء الباردة ليلًا من أبرز التحديات التي يجب الانتباه إليها.