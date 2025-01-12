نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة بالجامعات الحكومية.
وجاءت التعيينات على النحو التالي:
- الدكتور عمرو عبدالقادر محمود محمد، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة جنوب الوادي.
- الدكتور مجدي عبدالجواد علوان عثمان، عميدًا لكلية الآداب جامعة أسيوط.
- الدكتور السيد محمد أبوهاشم حسن، عميدًا لكلية التربية جامعة الزقازيق.
- الدكتور محمد عبدالسلام عباس إبراهيم، عميدًا لكلية الآداب جامعة الوادي الجديد.
- الدكتور محمد عبدالعظيم محمد عبدالحميد، عميدًا لكلية التربية الرياضية جامعة الوادي الجديد.
- الدكتورة جيهان نبيل حسن فتيح، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة أسيوط.
- الدكتور خالد صلاح سعيد عبدالمجيد، عميدًا لكلية الهندسة جامعة أسيوط.
- الدكتورة حنان الزبلاوي حسن مندور، عميدًا لكلية التمريض جامعة بني سويف.
- الدكتور جمال يحى محمد صدقي حسن، عميدًا لكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا.