نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: رفع مخالفات وتعديات الباعة الجائلين والمحال من شوارع الوراق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حملات رفع الإشغالات والتعديات من الطريق العام التابعه للباعة الجائلين والمقاهي والكافيهات. حيث قامت محافظة الجيزة من خلال حي الوراق بتنظيم حملة مكبرة بشوارع الغاز وترعة السواحل استهدفت الباعة الجائلين والمفترشين للطريق والمحال والكافيهات. حيث تم رفع كافة الإشغالات من الكراسي والترابيزات ووسائل العرض والاستاندات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بمتابعة من اللواء صبري عبده رئيس حي الوراق. 472370796_940990914887461_1205025409660550337_n 472534784_940991088220777_3642140418742947676_n 472542665_940991341554085_2345009389323696336_n 472749269_940990714887481_3114323973020242263_n (1) 472981586_940990774887475_136539877830045484_n 473250413_940991044887448_85900128859358700_n 473252019_940990864887466_7441375956986228718_n