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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: رفع مخالفات وتعديات الباعة الجائلين والمحال من شوارع الوراق في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حملات رفع الإشغالات والتعديات من الطريق العام التابعه للباعة الجائلين والمقاهي والكافيهات.
حيث قامت محافظة الجيزة من خلال حي الوراق بتنظيم حملة مكبرة بشوارع الغاز وترعة السواحل استهدفت الباعة الجائلين والمفترشين للطريق والمحال والكافيهات.
حيث تم رفع كافة الإشغالات من الكراسي والترابيزات ووسائل العرض والاستاندات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بمتابعة من اللواء صبري عبده رئيس حي الوراق.